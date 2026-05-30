Da positivo en alcohol tras chocar contra un semáforo y un muro en el paseo marítimo
La policía localizó a la conductora poco después del accidente, ocurrido esta mañana, y la sometió a un test de alcoholemia
Una conductora que impactó su vehículo contra un semáforo y contra el muro de un aparcamiento subterráneo en la mañana de este sábado, cuando circulaba por el paseo marítimo, ha dado positivo en el control de alcoholemia. Ocurrió sobre las 07.30 horas a la altura de la calle Sol.
Poco después del accidente, la Policía localizó a la mujer, que había abandonado el lugar, y la sometió a la prueba de alcohol en la que arrojó un resultado positivo.
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