¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio y cultura para este sábado 30 de mayo

El Resis 2026 acaba con un concierto

Niño de Elche y Arxis Ensemble protagonizan el concierto de clausura de esta novena edición en el plató virtual. El programa incluirá dos estrenos absolutos. Ya no quedan invitaciones disponibles.

20.00 horas. Ciudad de las TIC (Avenida de Pedralonga)

La Orquesta Sinfónica, con Javier Perianes

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) ofrece un concierto con un programa de Ludwig van Beethoven. El director será Javier Perianes, que también tocará el piano. Hay entradas desde 14,25 euros.

20.00 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América)

Danza contemporánea en el teatro Rosalía

Quando Vem a Taciturna de Limiar en Limiar O presente Frágil, con Sara Miguelote, Lucia Marrodan, Ethel Desdames y Marta Pieczul. Hay entradas en la página de Ataquilla por 10,80 euros.

20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)

Comedia con Albert Ferré y Sam Sánchez

Orgamos-La comedia es una obra muy divertida que aborda, desde Adán y Eva hasta el presente, la convivencia en pareja. Se pueden comprar entradas en Ataquilla por un precio de 19,80 euros.

18.00 y 20.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8)

Proyección de Cuentos de Tokio

Tarde de cine con la película de Yasujiro Ozu que se estrenó en 1953. La protagonizan Chishu Ryu y Setsuko Hara. Hay dos sesiones en versión original. La entrada cuesta dos euros y se puede comprar en Ataquilla.

17.30 y 20.00 horas. Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Alonso Monteagudo habla de su obra

Presenta en las Cántigas de Primavera su publicación titulada Música e identidade galega. Do baile da gaita á muiñeira (s. XVII a XIX). Explicará su tesis al público. La entrada es libre hasta completar aforo.

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12.15 horas. Cántigas da Terra (Ramón del Cueto, 31)