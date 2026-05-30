Kevin Johansen y Liniers, antes de su actuación en A Coruña: "Que seamos amigos nos facilitó la complicidad para no guionizar nada"

¿Qué impresión tuvieron al conocerse?

Liniers: Muy mala. (Ríen.)

Kevin Johansen: La impresión fue como cuando sos niño y te encontrás con otro niño en la playa y le decís: '¿Querés jugar?'. Y bueno, vamos. Fue una amistad fluida y natural. Afortunadamente se sostuvo en el tiempo. Siempre aparecen excusas para hacer alguna cosa juntos.

Liniers: Era fluida porque ninguno pensaba: 'Qué bien me va a venir un dibujante' o 'qué bien me va a venir un cantante'. Era más bien hacernos amigos.

¿Cuándo surgió la idea de hacer algo juntos?

K: Fue lo típico: hacer un póster para un show, arte para un disco… Y de a poco apareció la idea: '¿Por qué no pintás un mural de espaldas mientras escuchás las canciones?'.

L: Fui entrando tímidamente. Yo creo que Kevin vio algo, pero yo no lo veía. Le decía: 'Te voy a arruinar el show'. (Ríe)

K: Él tenía un placer por subir al escenario, y era él mismo. Hay muy buenos músicos que no la pasan bien en escena, y Ricardo no mostraba esa fobia: mostraba disfrute. Esa amistad se traspasó arriba del escenario.

¿Qué dirían que aprendieron el uno del otro?

L: Yo lo que más aprendí fue el escenario. Acá estoy tranquilo; los dibujantes somos graciosos e inteligentes en cámara lenta. Pero el escenario te da tres minutos y sacó un tipo de artista que yo no conocía.

K: Los músicos somos más neuróticos, y él fue descubriendo que hay belleza en el error. Que un hecho creativo, accidental, también puede valer la pena.

¿Qué tiene la amistad como motor creativo?

L: Da complicidad. Estás con alguien que se va a reír cuando fracases, pero también te va a ayudar a levantarte.

K: Que seamos amigos nos facilitó la complicidad para no guionizar nada. En realidad sí ensayamos, pero sobre el escenario, haciendo camino al andar, como dice Machado. También con la confianza de decirnos: 'Esa estupidez que dijiste no la repitas'. (Ríen.)

Vivimos en un mundo acelerado. ¿Este show es una forma de resistencia?

L: Ahora recibís algo en el teléfono y decís: 'Mirá, hay un tsunami no sé dónde'. Pero después lo mirás bien y es inteligencia artificial. Nadie se pone feliz cuando algo viene hecho por IA. Lo nuestro es la antípoda de lo que se está viniendo, pero creo que va a haber una reacción: la gente va a preferir ir al bar antes que conocerse en Tinder.

K: No es casual que después de la pandemia hubiera un boom de recitales. Muchos jóvenes necesitaban la presencialidad con un artista al que admiraban. Eso no va a morir nunca.

Vienen a una ciudad donde la música y el cómic son importantes. ¿Creen que aquí tienen un público propicio?

L: Kevin me trae su público de la música y yo le traigo mi público nerd, fan de El señor de los anillos. (Ríen)

¿Cómo mantienen la frescura en cada actuación?

K: No la mantenemos. (Ríen.)

L: Somos como los viejos de los Muppets.

K: La verdad es que, por suerte, disfrutamos el proceso. Lo peor sería perder la capacidad de sorpresa. Si perdés esa capacidad, no te dediques más a hacer giras. Hay un disfrute en esto: en conocer gente nueva, gente que te muestra un lugar lindo para comer o pasear. Los dos tenemos esa capacidad de disfrutar.

L: Cuando era joven, en la Feria del Libro de Buenos Aires, escuchaba a autores decir que lo lindo era que iban a México y tenían amigos, que iban a Madrid y también… Yo pensaba: 'Apenas tengo dos amigos en Buenos Aires, ¿cómo es posible?'. Pero ahora veo que tenemos amigos desperdigados por todo el planeta.

¿Cómo se definirían el uno al otro?

K: Para mí, Liniers es un poeta.

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L: Y para mí, Kevin es un dibujante de la música.