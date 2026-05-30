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María y Luis acogen a un menor de seis años en su casa en A Coruña: "Todos los niños merecen vivir en una familia"

Confiesan que el niño les ha aportado "alegría y muchas primeras veces"

María Castro y su marido Luis, en la plaza de España

María Castro y su marido Luis, en la plaza de España / Carlos Pardellas

Ana Carro

A Coruña

María Castro y su marido Luis tienen dos hijos: una chica de 19 años y un niño de 15. Pero desde hace más de cuatro años, hay un integrante más en la familia. Un niño que tiene ya seis años y medio y que desde su llegada solo aportó "alegría y muchas primeras veces". Este matrimonio se convirtió en familia de acogida con una idea clara: "dar una oportunidad" a alguien que lo necesita.

Fue a Castro a quien le empezó a rondar la idea en la cabeza, pero su marido le dio el empujón. "Soy profesora en un colegio y tenemos niños del centro de menores. Tuve una alumna con la que tuve mucha relación y fui viendo su proceso. Nunca vivió con una familia", recuerda. Lo comentó en casa y esas conversaciones acabaron en Cruz Roja. "Fuimos a preguntar, nos explicaron los tipos de acogida que hay y fuimos perfilando a qué nos podíamos ajustar mejor", señala. En todo momento pensaron que "todos los niños merecen vivir en una familia". Y la suya tenía las puertas abiertas.

Reconoce que "el primer año fue de cambios" y toda la familia se tuvo que "adaptar" a la nueva situación, pero lograron encontrar su camino, todos juntos. "El niño nos aportó alegría y muchas primeras veces otra vez. Vivir las cosas a través de cómo las vive él, que lo hace muy intensamente", cuenta, solo unos minutos después de despedirlo para ir a una excursión con el cole. "Tenía una emoción enorme", desvela.

Cuando se embarcaron en esta aventura, ni María ni Luis tenían a familias de acogida en su entorno. Ahora ellos pueden servir de referencia. "Hay que hacer un ejercicio de mentalización y ponerse en el lugar del niño. Hay que pensar en su bien", manifiesta.

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Sabe que "las dudas y los miedos" existen porque también les pasó a ellos, pero anima a aquellos que se lo estén pensando a "informarse". "Que pregunten en Cruz Roja y no se queden con la duda. Los miedos también los tuvimos los que ahora acogemos", confiesa. Sobre qué pasara en un futuro, tiene una frase que lo resume: "No te pueden quitar algo que no es tuyo".

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