Los mejores dulces del mundo en A Coruña: 8 joyas según TasteAtlas que puedes probar sin salir de la ciudad

Cremas pasteleras, hojaldres crujientes, bizcochos, chocolate negro... El recetario del planeta está repleto de combinaciones de los ingredientes más golosos que las distintas culturas, a lo largo de los siglos, han ido ideando para darse un homenaje.

Aunque uno siempre tiende a barrar hacia casa -las torrijas o las orejas, en el caso de Galicia-, la plataforma gastronómica TasteAtlas ha querido descubrir cuáles son en realidad los mejores dulces del mundo. Su lista, basada en 105.839 opiniones, ha determinado cuáles son los 100 postres más valorados del planeta, y con una buena noticia: para probar muchos de ellos, no hace falta subir a ningún avión, basta con recorrer las calles de A Coruña.

San Andrés, Pescadería o Cuatro Caminos son algunas de las zonas de la urbe desde las que se puede viajar a otras naciones. En un rincón del Ensanche, por ejemplo, se oculta uno de los postres más icónicos de la cocina portuguesa, mientras que en Os Mallos uno puede deleitarse -si la chef lo ha incluido en el menú del día- con una de las tartas que corona cualquier cumpleaños brasileño.

Desde hace poco, también se puede disfrutar del delicado kataifi palestino y, un poco más allá, de una de las masas más finas de la pastelería francesa. Para probarlos todos hay que ponerse las botas, pero literalmente, porque la ruta por los mejores dulces del mundo tiene parada en muchos restaurantes y comercios coruñeses.

1. Pasteles de nata (Sanbrandan)

Los pasteles de nata del Sanbrandan de Alfredo Vicenti, en A Coruña. / LOC

Considerado por TasteAtlas como el segundo mejor postre del mundo, el pastel de nata ya se ha convertido en un emblema de Portugal. Se trata de unos pequeños hojaldres rellenos de crema pastelera, que se pueden adquirir en algunos de los Sanbrandan de la ciudad, como el situado en Alfredo Vicenti.

Son muy similares a los conocidos como pasteles de Belém, que ocupan el primer puesto en el ranking gastronómico, aunque solo pueden denominarse así los que produce la Fábrica Pastéis de Belém. En A Coruña, hay que conformarse con su hermano pequeño, que -dicen los expertos- sabe incluso mejor con una capa de canela en polvo por encima.

2. Helado de pistacho (The Bio Factory)

La empleada de The Bio Factory, Eglé Vilera, con su popular helado de pistacho. / Casteleiro

En el puesto número seis de la lista se encuentra un clásico habitual en casi todas las heladerías del mundo: el helado de pistacho. Una de las primeras recetas con las que Italia aparece en el ranking y que, en la ciudad, puede probarse en las numerosas heladerías que salpican el callejero.

Si se tiene en cuenta la valoración de GelatoMaps, una de las recomendadas para darse el gusto es The Bio Factory, considerada la mejor heladería artesanal de A Coruña. Al igual que en la receta original italiana, en este comercio coruñés se prepara con pasta de pistacho real, sin aromas, colorantes ni aceite de palma o coco.

Como dice uno de los socios fundadores de la heladería, Antonio Gómez, es un helado "que sabe realmente a pistacho". "Lo hacemos con leche de vaca, azúcar, agave y la pasta, y lo dejamos reposar entre seis y ocho horas. Es uno de nuestros bestsellers, sobre todo desde que se puso de moda. Se pueden vender unos dos litros en un día de verano".

3. Baklavas (Al Wahab)

Laila El Halabi, propietaria del restaurante sirio-libanés Al Wahab, posando con sus baklavas. / Carlos Pardellas

Durante toda su infancia, Laila El Halabi vio como su abuela y su madre preparaban sus famosos baklavas. "Yo nací en Venezuela, pero crecí entre Siria y el Líbano. El baklava es uno de los postres más antiguos que se hacían y yo lo aprendí de mi madre", explica la cocinera de Al Wahab.

Ahora, ofrece este postre tanto en su rincón de San Andrés como en la calle Socorro, donde los coruñeses pueden catar uno de los dulces más destacados del desaparecido Imperio Otomano. En la lista de los postres más recomendados del mundo, ocupa la posición número 9, y en A Coruña, dice la chef, gusta tanto que tiene que hacer casi una decena de bandejas a la semana.

"Es una masa a base de harina de trigo que se hace muy finita. Se le pone mantequilla hoja por hoja y se acomodan varias para rellenarlas de pistacho, nueces, coco...", explica la cocinera. En su restaurante sirio-libanés -"el primero que hubo en A Coruña"-, las llena de avellanas con chocolate. Para que salgan bien, hay dos normas imprescindibles: "La mantequilla tiene que ser buena, porque, si no, el sabor no queda bien. Además, la bandeja tiene que ser precisa para que la masa compacte".

4. Crêpes sucrées (Petite Bretagne)

Inés Cabezas, copropietaria de Petite Bretagne, con una de sus crêpes. / Casteleiro

Si bien la receta no es 100% francesa -porque usan harina gallega y no de sarraceno- en Petite Bretagne lo compensan con 35 años de bagaje haciendo este delicado postre del país vecino. Y también con algo de trabajo de campo en la propia Bretaña, donde estuvieron los fundadores de esta crepería del centro.

"Empezaron cinco hermanos, que eran mis padres y mis tíos, y ya vamos por la segunda generación. Al principio estábamos en el centro comercial Cuatro Caminos, pero el horario nos limitaba el servicio de cenas y ahora estamos en Riego de Agua", explica la copropietaria del local, Inés Cabezas, que defiende que la crêpe tiene poco que ver con la filloa de Galicia.

Aunque los ingredientes son similares -harina, leche, huevos-, la técnica y la textura resultantes son diferentes. "La filloa es más gruesa y la crêpe queda tirando a galleta, porque se tuesta en una plancha especial. Las clásicas de azúcar llevan toda la vida con nosotros", indica.

En Francia, de donde es originaria esta receta, las crêpes sucrées se engordan con todo tipo de rellenos, por lo que el coruñés que quiera probarlas tiene vía libre para experimentar. En Petite Bretagne, las que más triunfan son la Nevada -chocolate, helado y frutos secos-, la de Nutella y la de plátano.

5. Pavê (Cravo&Canela)

Cristina Sampaio, responsable de Cravo&Canela, junto al postre tradicional brasileño conocido como Pavê. / Casteleiro

Otro de los dulces destacados del mundo que se pueden probar en A Coruña es el Pavê. Puede encargarse directamente en el restaurante brasileño Cravo&Canela o cruzar los dedos y esperar que Cristina Sampaio, su responsable, lo haya incluido en el menú de esa semana.

En el rankings de TasteAtlas, el postre abizcochado se encuentra en el puesto 15, pero en el corazón de los brasileños se lleva el oro. "En Brasil nos gusta mucho para cumpleaños, el Día de la Madre o una comida especial. Hay muchas formas de hacerlo, pero mi receta lleva una crema muy suave de leche condensada, vainilla y mascarpone, bizcochos mojados en espumoso y fresas".

Tal como se haría con un tiramisú, la hostelera va intercalando las capas y las corona con una mezcla de crema de leche, leche en polvo y chocolate blanco. "Está riquísimo y es diferente. Las fresas también las mojo en espumoso y canela", dice Sampaio, que reconoce que las opciones son infinitas, porque el Pavê se hace de un modo distinto en cada casa: "Lo hay de chocolate blanco, merengue...".

6. Kunāfah (Pastelería Palestina)

Kamal Ubeid, con los nidos de kunāfah de su pastelería de Cuatro Caminos. / LOC

Hace menos de un mes que Kamal Ubeid abrió su Pasteleria Palestina en el centro comercial Cuatro Caminos, donde se pueden descubrir los sabores del Medio Oriente. Entre ellos, el kunāfah, una masa de kataifi -ese relleno crujiente que se viralizó gracias al chocolate Dubai- que, tradicionalmente, lleva dentro crema de queso.

En su local, Ubeid ofrece a los coruñeses una versión moderna de la receta en forma de nidos "hechos a mano uno a uno", en la que el queso se sustituye por toppings como el chocolate, la crema de Lotus o la de pistacho. Para esta última, el repostero usa "el mejor del mundo, el de Irán", que es el que conserva mejor ese vivo color verde que contrasta con el cabello de ángel bañado en azahar y almíbar.

Aunque el origen del dulce no está claro, algunos lo sitúan precisamente en Palestina, aunque también es famoso en regiones como Egipto, Turquía, Siria o el Líbano. Justo allí, en un campo de refugiados, es donde Ubeid entró en contacto con el mundo de las masas, que ahora despacha en más de 39 variedades dulces en su recién estrenado comercio. "Llevo desde los 10 años trabajando en la panadería, porque es muy habitual en los campamentos. En 2018 me dieron asilo en el País Vasco, pero en una escala después de visitar a mi familia conocí a Mabel y ahora tenemos una hija. Vine a Galicia por amor".

7. Tiramisú (La Nonna 52)

El tiramisú de La Nonna 52. / Instagram/@lanonna52

De todos los postres de la gastronomía internacional que destaca TasteAtlas, puede que el tiramisú sea uno de los más fáciles de encontrar en las calles de A Coruña. Y hay muchos locales con fama de hacerle justicia a la receta, a la que la plataforma culinaria le da un digno puesto 30.

En los alrededores de la Plaza de Vigo, la Nonna 52 es uno de esos lugares en los que, dicen los entendidos, puede disfrutarse de este dulce a base de bizcochos de soletilla bañados en café e intercalados con crema de mascarpone. Su cocinero, Reinaldo González, tiene claro el truco para bordarlo: "Todas nuestras materias primas vienen de Italia y lo hacemos casero. El tiramisú hay que dejarlo reposar un día, pero a partir del segundo ya no es lo mismo, así que, si no está fresco, no lo vendemos".

8. Mousse de maracuyá (Tropicaña)

La mousse de maracuyá del Tropicaña, en Os Mallos. / Cedida

Si se busca algo fresco para lidiar con el calor del verano, en A Coruña hay un postre brasileño recomendado para bajar la temperatura. Es la mousse de maracuyá, el número 32 de los dulces mejor considerados internacionalmente, que en el Tropicaña se ha convertido en un auténtico bestseller.

Dice su responsable, Caroline Machado, que la demanda es tan grande que "a veces no da ni tiempo a enfriarlo" antes de que haya que llevarlo a la mesa. El dulce tiene maracuyá, leche condensada y crema de leche, así como un generoso copete de nata para complementar esa textura "que se deshace en la boca".

En Brasil, de donde es la dueña, la mousse es "uno de los postres más famosos" y se toma a todas horas porque "allí hay mucho maracuyá y es verano siempre". La de Machado es una receta de familia y una de las preferidas de los asiduos a este establecimiento del barrio de Os Mallos. "Tiene fama porque es muy tropical y nada empalagosa. Después de comer sienta muy bien".