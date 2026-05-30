Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El plan para reducir edificabilidad en As PercebeirasEl adiós de la pastelería más querida de Pla y CancelaNuevo récord de Inditex a la vistaTrabajadoras sexuales exigen regular su situaciónLa cantera del ascensoAsí es el nuevo contrato de Bil Nsongo
instagramlinkedin

Mercadillo, procesión y música para poner fin a las fiestas de Os Rosales

David Perdomo fue el pregonero de esta celebración

RAC

A Coruña

El cómico David Perdomo dio comienzo a tres días de fiesta en Os Rosales que concluyen este domingo con un mercadillo, una procesión y mucha música. La plaza Elíptica es el punto de encuentro de los vecinos, donde hay un espacio dedicado a los más pequeños con atracciones y camas elásticas.

La Asociación Empresarial de Os Rosales organiza este domingo, desde las 11 hasta las seis de la tarde, un mercadillo. A las 12.00 horas está prevista la procesión acompañada de Cántigas da Terra. El ritmo de la sesión vermú correrá a cargo de The Cruze.

Exhibición de esgrima histórica en las fiestas de Os Rosales

Exhibición de esgrima histórica en las fiestas de Os Rosales

Gus de la Paz

En la carpa, además, hay pulpo, churrasco y bebidas.

Noticias relacionadas

Este sábado hubo muchos bailes y hasta una exhibición de esgrima histórica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
  2. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  3. La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
  4. Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
  5. El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
  6. Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
  7. Cortes de tráfico y retrasos en los buses al paso de la manifestación del sector de la alimentación en A Coruña
  8. Peruleiro, la resistencia de un antiguo núcleo rural que abraza Riazor: 'Siempre fue un barrio de gente trabajadora

Mercadillo, procesión y música para poner fin a las fiestas de Os Rosales

A Coruña impulsa un proceso participativo para diseñar el borde urbano de Loureiro, entre O Portiño y Bens

A Coruña impulsa un proceso participativo para diseñar el borde urbano de Loureiro, entre O Portiño y Bens

Casi 150 familias se ofrecen a acoger niños en la provincia de A Coruña, pero 35 menores siguen a la espera de un hogar

O Grupo Hábitat opina: sobre os problemas ambientais dos parque eólicos

O Grupo Hábitat opina: sobre os problemas ambientais dos parque eólicos

Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas

Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas

Riazor, el barrio que se encarece mientras conserva la vida de siempre: "No te sientes aislado, pero tampoco estás en medio del bullicio"

Marta Villar publica novo libro: "O mundo dos nenos e nenas é marabilloso, aprendo deles todos os días"

Se rompe la cadera al caer en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Adormideras

Se rompe la cadera al caer en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Adormideras
Tracking Pixel Contents