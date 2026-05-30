Mercadillo, procesión y música para poner fin a las fiestas de Os Rosales

El cómico David Perdomo dio comienzo a tres días de fiesta en Os Rosales que concluyen este domingo con un mercadillo, una procesión y mucha música. La plaza Elíptica es el punto de encuentro de los vecinos, donde hay un espacio dedicado a los más pequeños con atracciones y camas elásticas.

La Asociación Empresarial de Os Rosales organiza este domingo, desde las 11 hasta las seis de la tarde, un mercadillo. A las 12.00 horas está prevista la procesión acompañada de Cántigas da Terra. El ritmo de la sesión vermú correrá a cargo de The Cruze.

Gus de la Paz

En la carpa, además, hay pulpo, churrasco y bebidas.

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Este sábado hubo muchos bailes y hasta una exhibición de esgrima histórica.