Mercadillo, procesión y música para poner fin a las fiestas de Os Rosales
David Perdomo fue el pregonero de esta celebración
A Coruña
El cómico David Perdomo dio comienzo a tres días de fiesta en Os Rosales que concluyen este domingo con un mercadillo, una procesión y mucha música. La plaza Elíptica es el punto de encuentro de los vecinos, donde hay un espacio dedicado a los más pequeños con atracciones y camas elásticas.
La Asociación Empresarial de Os Rosales organiza este domingo, desde las 11 hasta las seis de la tarde, un mercadillo. A las 12.00 horas está prevista la procesión acompañada de Cántigas da Terra. El ritmo de la sesión vermú correrá a cargo de The Cruze.
En la carpa, además, hay pulpo, churrasco y bebidas.
Este sábado hubo muchos bailes y hasta una exhibición de esgrima histórica.
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