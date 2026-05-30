Casi 150 familias se ofrecen a acoger niños en la provincia de A Coruña, pero 35 menores siguen a la espera de un hogar
En el arranque de año se ha detectado un incremento de niños y niñas de 0 a 6 años que necesitan un hogar
Cruz Roja acompaña a las familias en todo el proceso
Este domingo 31 de mayo se celebra el Día Mundial del Acogimiento Familiar. Una fecha clave para poner el foco sobre esas familias que deciden abrir sus puertas —y sus vidas—para ofrecer un entorno seguro y afectivo a niños y niñas que lo necesitan. En la provincia de A Coruña hay actualmente 148 familias de acogida, de las cuales 84 tienen menores a su cargo. Sin embargo, hay un total de 35 niños y niñas que están en un centro a la espera de un hogar. Cada caso es diferente y hay unos más complejos que otros.
El programa de acogimiento familiar es de la Xunta, aunque está gestionado por Cruz Roja. Su objetivo es ofrecer un entorno familiar temporal a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desprotección y que están bajo la tutela o guarda de la Administración autonómica.
A través de este recurso, las familias acogedoras, que tienen que pasar un proceso de entrevistas y formación, abren las puertas de su hogar para proporcionar a los menores estabilidad, cuidados, apoyo emocional y un entorno seguro mientras se trabaja para resolver las circunstancias que les impiden convivir con su familia de origen, con la que mantienen contacto.
Según datos facilitados por Cruz Roja, la provincia de A Coruña cuenta con 148 familias de acogida, y 84 tienen menores acogidos. Pero hay una lista de espera de 35 niños y niñas que necesitan un entorno familiar al que pertenecer. Además, en este inicio de año hay un incremento de menores de 0 a 6 años a los que se busca un hogar para intentar evitar que ingresen en un centro. De hecho, la normativa estatal establece que el acogimiento familiar debe prevalecer sobre el residencial, especialmente en el caso de los menores de seis años, por lo que los centros de protección solo deberían utilizarse de forma excepcional y temporal para estos niños.
En Galicia, el 73 % de los menores que comenzaron un acogimiento familiar en 2025 tenían menos de seis años y casi uno de cada tres era menor de un año, otro dato que refleja la apuesta por ofrecer a los niños más pequeños un entorno familiar frente a la atención residencial.
Grupos de hermanos o adolescentes
La directora provincial del área de programas de Infancia de Cruz Roja en A Coruña y responsable del programa de acogimiento familiar de la Xunta, Laura Cerviño, explica que en esa lista de espera "hay casos complicados". Se refiere, por ejemplo, a "grupos de hermanos". "Si tienes que abrir la puerta de tu casa a tres niños y también tienes hijos, pues la logística se complica un poco", reflexiona, y recuerda que en algunos casos "se trata de no separar" a los hermanos porque tienen un vínculo importante. "También es difícil con los adolescentes. A partir de 12 años es más complejo", añade.
Cerviño, que pone el foco en la necesidad de "incorporar nuevas familias" al programa, explica que hay niños y niñas "que tienen alguna discapacidad o necesidades especiales", lo que también dificulta el proceso de encontrar una familia.
Hay, además, diferentes tipos de acogimiento en familia ajena —también existe en familia extensa, cuando el menor es acogido por sus familiares— según su duración o finalidad. . El acogimiento de urgencia es para situaciones que requieren una respuesta inmediata tras la separación del menor de su entorno familiar mientras que el acogimiento temporal se da cuando se prevé que la situación familiar pueda resolverse y el menor pueda regresar con su familia de origen en un plazo determinado. Pero también existe el acogimiento permanente, cuando no se espera una vuelta a corto plazo con la familia de origen, aunque el menor sigue manteniendo el vínculo con ella. Esto no significa, no obstante, que sea para toda la vida.
En todo el proceso, sea de la modalidad que sea, está presente Cruz Roja con un equipo de acompañamiento "tanto en los inicios, en el durante y también en el cese, que puede ser complejo", concluye Cerviño.
Charlas informativas y cursos de formación
La Cruz Roja organiza sesiones informativas para resolver las dudas de aquellas familias que se quieran unir al programa. En A Coruña, la próxima charla es el 19 de junio, mientras que en Santiago está programada para el 29 de junio. Son encuentros abiertos, gratuitos y sin compromiso en los que se explica en qué consiste el acogimiento familiar, qué modalidades hay, cuáles son los requisitos para participar y cómo se desarrolla el proceso de valoración.
También en junio (12 y 19 en A Coruña) se impartirá la Formación Básica sobre Acogimiento Familiar. Es una formación obligatoria para convertirse en familia de acogida tras la sesión informativa inicial. Se puede encontrar más información en su web o en el 900 812 880.
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