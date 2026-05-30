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Se rompe la cadera al caer en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Adormideras

El hombre, de 48 años, fue trasladado por el 061 a un centro hospitalario

Rampa de accceso a la cala de Los Moros, en Adormideras.

Rampa de accceso a la cala de Los Moros, en Adormideras.

RAC

Un hombre de 48 años ha resultado herido en la mañana de este sábado al precipitarse en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Adormideras.

La caída le provocó una fractura de cadera, por lo que tuvo que ser trasladado por una ambulancia del 061 a un centro hospitalario.

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