Se rompe la cadera al caer en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Adormideras

Un hombre de 48 años ha resultado herido en la mañana de este sábado al precipitarse en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Adormideras.

La caída le provocó una fractura de cadera, por lo que tuvo que ser trasladado por una ambulancia del 061 a un centro hospitalario.

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Bomberos de A Coruña, Policía Nacional y Autonómica también colaboraron en el operativo movilizado para asistir al peatón.