A Coruña bate récord de ocupación hotelera en el primer cuatrimestre y supera el 50% desde que hay registros

A Coruña cerró el primer cuatrimestre del año con el mejor dato de ocupación hotelera desde que el Instituto Nacional de Estadística recoge la serie para el punto turístico de la ciudad, en 2005. La media entre enero y abril alcanzó el 51,36%, el registro más alto en dos décadas y el primero que rebasa la barrera del 50%. El avance es claro frente al mismo periodo de 2025, cuando la ocupación media fue del 46,98%, y también respecto a la etapa prepandemia: en 2019, el arranque del año se había quedado en el 40,54%.

El récord no se limita a las plazas ocupadas. Los hoteles coruñeses recibieron entre enero y abril 159.794 viajeros, también máximo de la serie, de los que 127.857 eran nacionales y 31.937 extranjeros. Abril fue el mes más fuerte, con un 57,54% de ocupación.

Satisfacción y cautela

El sector, sin embargo, enfría cualquier lectura triunfalista. Agustín Collazos, presidente de Hospeco, recuerda que llenar la mitad de las plazas en los meses más flojos del año sigue siendo una cifra ajustada para la rentabilidad. "Sigue habiendo hoteles al 50% de ocupación. Es decir, sigue siendo muy bajo", advierte. Aun así, reconoce que el dato rompe la tendencia habitual por un motivo concreto: "Nos hemos visto beneficiados porque ha habido tres grandes congresos en la ciudad. Eso nos ha ayudado a ir un poquito por encima de lo que habitualmente vamos".

Collazos descarta que el salto responda, por ahora, a un cambio estable en el turismo vacacional de invierno. "Ojalá fuera diferente, porque así veríamos que el cliente vacacional ha decidido empezar a usar A Coruña como destino de invierno, pero no es el caso", añade. Para el presidente de Hospeco, la clave pasa por consolidar la captación de eventos fuera de temporada alta: "Todavía tenemos que seguir trabajando en la desestacionalización y tratar de llevar los eventos hacia esas fechas, porque de esa manera el crecimiento también es más sostenible".

El trabajo en la sombra da sus frutos

El director del Convention Bureau de A Coruña, Álvaro Lens, comparte esa lectura, aunque matiza que la entidad no dispone de datos propios para distinguir qué parte de la ocupación procede del ocio, del viaje de empresa o de los eventos. Lens recuerda que enero y febrero "han sido históricamente meses muy duros a nivel alojamiento" y que, si los congresos han inclinado la balanza, el resultado es relevante para un periodo que tradicionalmente pesa en las cuentas del sector.

El trabajo de captación no surge de un año para otro. El Convention Bureau se puso en marcha en 2021, en plena pandemia, con apoyo del Ayuntamiento a través del Consorcio de Turismo, y desde 2022 también con aportación de la Diputación. "Esto no se consigue solo con una página web bonita y ya está", sostiene Lens. "Son muchos años de trabajo". La estrategia, explica, se centró en seleccionar mejor los eventos que podía atraer la ciudad y reforzar la promoción directa ante organizadores.

Esa labor se tradujo en más de 300 presentaciones de destino en 2024 y 2025 y en viajes de familiarización para que los organizadores conozcan A Coruña antes de proponerla a sus clientes. "Muchas veces el organizador te dice: lo que me cuentas está muy bien, pero yo no voy a enviar ahí a mis clientes sin saber qué me voy a encontrar", resume Lens. A eso se suma el programa de embajadores, que reconoce a profesionales, sobre todo de sociedades médicas, capaces de prescribir la ciudad dentro de sus congresos.

La programación cultural, clave para desestacionalizar

Lens apunta también a otros elementos que ayudan a llenar meses tradicionalmente débiles, como la exposición anual de la Fundación Marta Ortega en el puerto, abierta desde noviembre hasta mayo. Un evento que forma parte de una programación cultural clave. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, defiende que el Concello promueve una estrategia municipal de programación durante todo el año. "Comprobamos que hai unha relación directa que se está a desenvolver de xerar eventos desestacionalizados co poder de atracción para os visitantes", señala. Pone como ejemplo el Encuentro Mundial de Humorismo, "coa metade de público de fóra da comunidade", y la programación "estable e constante" del Coliseum.

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Castro enmarca ese comportamiento en una apuesta más amplia para competir en la captación de congresos y eventos, aprovechando los atractivos de la ciudad. "Hai un potencial para organizar eventos de primeiro nivel", afirma. El concejal destaca que A Coruña tiene datos superiores a Vigo y Santiago, y que es la ciudad con mejores registros de Galicia en este ámbito.