Escolares gallegos compiten en A Coruña construyendo robots

Casi medio centenar de escolares de 6 a 15 años participaron este domingo en WRO Galicia, la fase regional de la World Robot Olympiad, que organiza la empresa coruñesa Arkitas Robótica y que respalda Repsol. La prueba se desarrolló en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) y consistió en el diseño y construcción de robots.

Los ganadores fueron en la categoría RoboBasic el equipo colegio Montespiño (A Coruña) formado por Amelia Veiga, Teresa Rodríguez, Vega Díaz. En Robomission-Start venció el equipo asturiano Kraken Girls: Carla González, Sara Martín y Daniela Gulley. En Robomission-Rookie fue el equipo de la Academia Logonautas de O Morrazo, formado por Xavier Pino y Joaquín Casal. En Future Innovators Elementary y Junior vencieron respectivamente Luis Martino, Lorenzo García e Iván Duque, del Team Kraken y Simón Carpintero, Lucía Díaz y Rubén Menéndez, del equipo mekanik-Krakens.