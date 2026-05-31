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Escolares gallegos compiten en A Coruña construyendo robots

Los participantes en el certamen WRO Galicia compitieron en el Muncyt en una prueba patrocinada por Repsol

Participantes en la competición de robótica WRO.

Participantes en la competición de robótica WRO. / LCO

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Casi medio centenar de escolares de 6 a 15 años participaron este domingo en WRO Galicia, la fase regional de la World Robot Olympiad, que organiza la empresa coruñesa Arkitas Robótica y que respalda Repsol. La prueba se desarrolló en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) y consistió en el diseño y construcción de robots.

Los ganadores fueron en la categoría RoboBasic el equipo colegio Montespiño (A Coruña) formado por Amelia Veiga, Teresa Rodríguez, Vega Díaz. En Robomission-Start venció el equipo asturiano Kraken Girls: Carla González, Sara Martín y Daniela Gulley. En Robomission-Rookie fue el equipo de la Academia Logonautas de O Morrazo, formado por Xavier Pino y Joaquín Casal. En Future Innovators Elementary y Junior vencieron respectivamente Luis Martino, Lorenzo García e Iván Duque, del Team Kraken y Simón Carpintero, Lucía Díaz y Rubén Menéndez, del equipo mekanik-Krakens.

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