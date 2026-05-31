Laura Cerviño, directora provincial del área de programas de Infancia de Cruz Roja en A Coruña: "Nunca hay suficientes familias acogedoras"

¿Hay suficientes familias acogedoras?

Nunca son suficientes. Actualmente tenemos 148 familias en la red provincial, aunque 84 están acogiendo en este momento. El resto se encuentra a la espera de que aparezca un perfil compatible o en “espera voluntaria”, una pausa temporal tras finalizar un acogimiento o debido a circunstancias personales.

Hay 35 menores esperando por una familia en la provincia, ¿hay casos más difíciles que otros?

Sí. Los casos más complicados son los grupos de hermanos y los adolescentes. A partir de los 12 años cuesta más encontrar familias acogedoras. Ojalá tuviéramos más, porque, al final, dar este paso es complejo. Si tienes que abrir la puerta de tu casa a tres niños y también tienes hijos, pues la logística se complica un poquito. En cuanto a los hermanos, hay casos que se separan y se puede trabajar con las familias. Pero sí que hay grupos de hermanos que ya de primeras se nos pide que no los separemos, porque es el vínculo que tienen y por cómo se han criado. Depende un poco también de su historia de vida y sus circunstancias. Últimamente también tenemos bastantes niños y niñas menores de seis años. A priori es más sencillo conseguir familia acogedora para ellos, pero se nos están juntando muchas derivaciones. Esto es porque, por ley, los menores de 0 a 6 años no deberían estar en centros. El primer recurso debería ser familia, bien sea extensa, bien sea ajena, que es lo que trabajamos nosotros. Las familias que teníamos para estas edades están ocupadas y necesitamos incorporar nuevas. De esos 35 niños en espera hay algunos que tienen alguna discapacidad, ciertas necesidades especiales, que también hace más complejo el proceso.

¿Por qué cuesta llegar a más gente y sumar nuevas familias acogedoras?

Creo que, como sociedad, nos duele tanto que miramos hacia otro lado. Es mucho menos dañino mirar para otro lado y no intentar reflexionar sobre ello. Cuando se cuenta esto mucha gente dice "qué duro, yo no podría". O sea, ya de primeras ni nos paramos a reflexionar sobre qué conlleva y qué puede aportar una familia. Yo animo a la gente a pensar en la cantidad de niños y niñas que están en una situación de desprotección y que tienen que acabar en un centro. Ahí están bien cuidados, pero no es lo ideal. Al final es una cuestión de derechos. Como sociedad debemos proteger a la infancia. Yo creo que hay mucho desconocimiento.

¿Qué aporta la familia acogedora al niño o niña?

Aporta un cuidado, rutinas y estabilidad. Un sentimiento de pertenencia a un entorno familiar en el que están preocupados, pendientes de él o de ella. Les dan amor durante ese tiempo. Sin perder su vínculo con sus padres. Como sus familias de origen no pueden estar cuidándolos, tienen otra familia que sí lo hace.

¿Y qué supone para esa familia que abre las puertas de su casa?

Para la familia acogedora es muy satisfactorio. Ese niño o niña que tienes en casa te está agradeciendo la labor que haces.

¿Hay una parte complicada emocionalmente hablando?

Sí, porque al final esos niños vienen con daño y eso también requiere de un periodo de adaptación. Los primeros meses son muy complejos porque al final se tienen que adaptar a un entorno nuevo y a unas personas que no conocen. Por eso trabajamos mucho esa parte con las familias a nivel técnico. Tienen que intentar ponerse en su lugar y comprender que es un niño o niña que ha sufrido y está sufriendo. Hay que empatizar en la medida de lo posible e intentar ser muy comprensivo.

Una vez acaba el acogimiento, ¿sigue habiendo un vínculo?

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Sí, aunque eso no siempre depende de la familia acogedora. De todos modos, en muchos casos sí que se mantiene contacto y cierto vínculo. De hecho, hay una figura que utilizamos mucho, porque nos parece bastante representativa, que es la de madrina y padrino.