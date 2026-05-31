Marta Ortega, en la Casita de Bad Bunny en Madrid

Uno de los grandes atractivos de los conciertos de Bad Bunny en Madrid está en La Casita, el segundo escenario que forma parte de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Cada noche, este espacio se convierte en uno de los puntos más observados por el público, tanto por su peso visual dentro del show como por los invitados que pueden aparecer en él.

Una de quienes disfrutó en La Casita fue la presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, que bailó al ritmo de Bad Bunny junto a otros famosos, sobre todo actrices, futbolistas e influencers.

A Marta Ortega se la pudo ver gozando del espectáculo del puertorriqueño, pero no en primera fila del porche de La Casita, sino en un discreto segundo plano. En los vídeos difundidos en redes sociales, se la puede ver, por momentos, detrás de Bad Bunny y muy cerca de la actriz Ester Expósito.

Esta presencia consolida el vínculo entre la multinacional Inditex y el cantante, que ha dado como fruto una colección de ropa de Bad Bunny para Zara, lanzada este mes de mayo. La nueva colección de Zara junto al cantante puertorriqueño aterrizó el 21 de mayo en A Coruña envuelta en expectación. Gorras desaparecidas en cuestión de minutos, camisetas que empezaban a faltar en percheros y muchos curiosos entrando y saliendo marcaron una mañana distinta en pleno centro de la ciudad.

Algunos llegaban con la idea clara de comprar. Otros solo querían mirar. Y muchos reconocían que, aunque no son grandes seguidores de la música de Bad Bunny, la colaboración había conseguido llamarles la atención. "Marta Ortega salió en prensa con la gorra y ha dado bastante publicidad", explicó uno de los clientes.

Inés Vicente Garrido

El artista puertorriqueño había lucido durante su actuación en el descanso de la Super Bowl, en febrero, un conjunto diseñado por Zara y, posteriormente, agradeció personalmente a los trabajadores de Zara en A Coruña "el tiempo, el talento y el corazón" puesto en esas piezas. "Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten", continúa en la nota que acompañaba a la camiseta que recibieron como obsequio algunos de los trabajadores de la fábrica de Inditex en Sabón. Antes de rubricar el mensaje como Benito, su nombre de pila, se despide con una promesa esperanzadora: "¡Nos vemos pronto!".

Más famosos en La Casita

En el primer concierto del Metropolitano, los invitados que pasaron por La Casita junto a Marta Ortega fueron las actrices Ester Expósito, una de las intérpretes españolas con mayor proyección internacional tras su paso por Élite; Ana de Armas, consolidada como una de las estrellas españolas más reconocidas en Hollywood; y María León, actriz sevillana con una amplia trayectoria en cine y televisión.

Junto a ellas también aparecieron Isi Palazón y Camello, futbolistas del Rayo Vallecano y dos de los jugadores más emblemáticos del conjunto madrileño en los últimos años, que recientemente han disputado la primera final europea del conjunto de la franja, en la Conference League. También se pudo ver a dos futbolistas del Real Madrid, el ferrolano Álvaro Carreras y Dani Ceballos. El lateral y el centrocampista desconectan durante el parón del mundial y recargan pilas de cara a la próxima temporada.

Su presencia llamó la atención de los asistentes y alimentó la conversación en redes sociales, donde muchos fans siguen al minuto las sorpresas que deja cada una de las fechas madrileñas.

El interés por estos invitados se entiende dentro del formato de la gira. Bad Bunny no solo presenta las canciones de su último disco, sino que ha diseñado un espectáculo con una narrativa muy reconocible, marcada por referencias a Puerto Rico, momentos más íntimos y una puesta en escena pensada para que cada concierto tenga detalles propios.

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El artista llega a Madrid tras su paso por Barcelona, donde actuó los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. En el Riyadh Air Metropolitano tiene diez conciertos programados los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.