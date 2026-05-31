El NH Collection Finisterre inaugura el 4 de junio el espacio Furancho Sessions
Será un afterwork con música en directo en las tardes de los jueves diseñado por el chef Tito Fernández
Furancho Sessions es el espacio afterwork que el hotel NH Collection Finisterre abrirá al público el próximo 4 de junio y que se ofrecerá todos los jueves para combinar vino, gastronomía y música en directo bajo el diseño del chef Tito Fernández.
Los clientes podrán disfrutar de una tapa con cada bebida en espacio que carecerá de mesas asignadas y estructuras rígidas, de forma que se favorezcan el movimiento, la conversación y los encuentros espontáneos.
El lugar contará además con un DJ en directo y actuaciones sorpresa a lo largo de la tarde y la noche, con el objetivo de convertirse en un lugar para quienes buscan algo diferente.
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