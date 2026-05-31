El NH Collection Finisterre inaugura el 4 de junio el espacio Furancho Sessions

Furancho Sessions es el espacio afterwork que el hotel NH Collection Finisterre abrirá al público el próximo 4 de junio y que se ofrecerá todos los jueves para combinar vino, gastronomía y música en directo bajo el diseño del chef Tito Fernández.

Los clientes podrán disfrutar de una tapa con cada bebida en espacio que carecerá de mesas asignadas y estructuras rígidas, de forma que se favorezcan el movimiento, la conversación y los encuentros espontáneos.

El lugar contará además con un DJ en directo y actuaciones sorpresa a lo largo de la tarde y la noche, con el objetivo de convertirse en un lugar para quienes buscan algo diferente.