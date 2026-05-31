El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad

La elevada edificabilidad que autoriza el plan general en los terrenos de As Percebeiras, que obliga a construir edificios con considerables alturas cerca de la costa para poder materializarla, lleva a los autores del estudio de alternativas para este polígono encargado por el Concello a plantear la “reubicación de parte de la edificabilidad de este ámbito en el exterior del mismo”. Los técnicos mencionan parcelas de propiedad municipal en el vecino barrio de Os Rosales como uno de los posibles emplazamientos.

Pero el documento advierte que incluye esos terrenos “simplemente a modo de ejemplo”, por lo que no detalla en las alternativas que plantea la edificabilidad que podría autorizarse en esas ubicaciones de Os Rosales. Los técnicos advierten de que sería necesario un “estudio más profundo”, así como “un conocimiento más directo” de la gestión del plan general. Añaden que debe ser el Concello el que tome la decisión de promover la transferencia de edificabilidad fuera del polígono si estima que es inviable ordenar de forma adecuada la autorizada ahora.

Menos construcción con casi las mismas viviendas

En su propuesta plantean reducir la edificabilidad en As Percebeiras de 60.000 a 50.000 metros cuadrados sin una disminución significativa de la vivienda prevista al aumentar el suelo residencial. Con esas cifras, se podrían construir unas 500 viviendas, de las que el 40% serían de protección oficial.

Si finalmente se acordara el traslado de la superficie edificable, los técnicos encargados del estudio estiman que se podría reducir la ahora autorizada en As Percebeiras en la parte más próxima al mar, lo que dicen que permitiría “adaptarse más a las peticiones de los vecinos”.

Al analizar la ordenación de As Percebeiras que contiene el plan general, estos técnicos destacan que en los terrenos del polígono sería necesario ocupar toda la superficie reservada a la edificación con bloques de cinco plantas para construir todas las viviendas que permite la normativa y que, además, algunos de ellos estarían muy próximos al grupo María Pita, lo que consideran que “no es deseable ni aconsejable”.

Estos factores llevan al estudio Fernández Carballada y Asociados a proponer el traslado de una parte de la edificabilidad de As Percebeiras a “alguna otra zona de la ciudad en donde incluso sea necesario o conveniente una adaptación de la ordenación actual”. Para ello señalan que la modificación del plan general que sería necesaria para poner en marcha su propuesta de configuración del polígono puede ser aprovechada para llevar a terrenos que el Concello posee en Os Rosales edificabilidad residencial, comercial o dotacional privada ahora autorizada en As Percebeiras.

Zonas propuestas

Una de las zonas propuestas se encuentra en el margen derecho de la calle Manuel Azaña en sentido ascendente, justo antes de la entrada en la plaza Elíptica, entre los edificios y la escuela infantil del barrio. Otra se halla entre la calle Simón Bolívar y el pabellón deportivo del colegio Calasanz, mientras que una tercera estaría situada entre el polideportivo municipal de Labañou y el del colegio de las Calasancias.

La propuesta señala que esas parcelas se consideran “adecuadas para una reubicación de la edificabilidad” y que sería “factible plantear alguna edificación de uso residencial”. Según explica el trabajo, se trata de “zonas destinadas a equipamiento sin uso específico”, además de otras “libres de edificación” y “suelos rústicos limítrofes con el suelo urbano” cuyo destino a albergar edificios residenciales o dotaciones “podría suponer una reducción de la densidad edificatoria” en As Percebeiras.