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Arde de madrugada un camión de recogida de basuras en A Coruña y afecta a nueve vehículos

No ha habido que lamentar daños personales

Vehículo en el parque de Bomberos de A Coruña.

Vehículo en el parque de Bomberos de A Coruña. / LOC

RAC

A Coruña vivió este domingo una noche de fiesta con miles de personas en las calles para celebrar el ascenso del Deportivo y sin embargo la única incidencia grave registrada por los Bomberos no tuvo relación con estos actos.

Minutos antes de las 3.00 horas de la madrugada los Bomberos de A Coruña se desplazaron a la avenida de Salvador de Madariaga del barrio de Elviña por el incendio de un camión de recogida de basura.

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Este fuego afectó a nueve vehículos que se encontraban estacionados en la zona, pero no se han lamentado daños personales.

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