Avia Veira achaca al Concello falta de impulso al Área Metropolitana de A Coruña y anuncia una moción para el siguiente pleno
La candidata del BNG a la Alcaldía denuncia el abandono por parte del gobierno local, pese a formar parte del acuerdo de investidura, y llevará el asunto a pleno el 11 de junio
La portavoz del BNG en el Concello y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, anunció este lunes que el grupo municipal nacionalista llevará al pleno del 11 de junio una moción para instar al Gobierno Local a implicarse en el impulso del Área Metropolitana de A Coruña. Veira destacó que el impulso del Área Metropolitana “é un asunto que figuraba no Acordo de Investidura”. “O Concello da Coruña está chamado a liderar esa Área. Infelizmente, o Goberno local do PSOE deixouno de lado durante estes anos”, destacó.
“Cando sexa alcaldesa impulsarei a Área Metropolitana da Coruña. Precisamos dunha nova ferramenta para axudar a resolver problemas que viven acotío as persoas que viven e traballan nesta grande área urbana da Coruña. Cunha Área Metropolitana teremos un mellor transporte público, menos atascos, servizos máis coordenados e unha planificación máis coherente dunha realidade que xa funciona en grande medida como unha única área urbana arredor da Coruña”, afirmó Veira.
Entre los reproches de la portavoz del BNG municipal también se encuentran la falta de empuje "para crear a Autoridade Única de Transportes", la falta de "diálogo fluído" con el Consorcio das Mariñas y todo lo relativo "con la gestión de residuos y basura". Al mismo tiempo, Veira señaló las "boas relacións institucionais" del gobierno de Inés Rey con la Xunta y los ayuntamientos de Oleiros y Arteixo, que no se "avanzaron absolutamente nada" en el Área Metropolitana de A Coruña. “Nestes 7 anos de goberno de Inés Rey, este foi un asunto absolutamente abandonado", resolvió.
La portavoz del BNG en el Concello y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, expresó su propuesta de "prezo único para moverse por toda a área" con "horarios coordinados entre autobuses urbanos e interurbanos, máis frecuencias nas horas puntas". “Unha área metropolitana de máis de medio millón de habitantes ten máis peso económico e político que cada concello por separado, o que pode facilitar a captación de fondos europeos, a atracción de empresas e a consecución de investimentos para infraestruturas”, concretó.
