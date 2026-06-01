El Concello reforma los vestuarios de la Ciudad Deportiva de A Torre
Será una primera fase que afectará al ala norte del edificio, en el que se cambiará el sistema de agua caliente y se instalará un equipo de climatización y ventilación
La Ciudad Deportiva de A Torre, una de las instalaciones municipales de este tipo de mayor uso, se encuentra en obras desde este lunes para la reforma de los vestuarios, una actuación que se desarrollará en dos fases, de las cuales la primera se lleva a cabo en el ala norte del edificio.
El Concello destaca que el inmueble sufre "un importante desgaste" y que entre las actuaciones que se acometerán figura el cambio del sistema de producción de agua caliente sanitaria, la incorporación de sistemas de climatización y ventilación, la construcción de una nueva fachada ventilada para mejorar el aislamiento térmico y la renovación de las redes de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación.
También se reorganizarán los espacios para adaptarlos a las necesidades actuales y aumentar su funcionalidad, mejorar las dependencias para los árbitros y crear espacios accesibles para personas con movilidad reducida.
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
- Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
- El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
- La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
- Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
- Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
- El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad