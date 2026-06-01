El Concello reforma los vestuarios de la Ciudad Deportiva de A Torre

La Ciudad Deportiva de A Torre, una de las instalaciones municipales de este tipo de mayor uso, se encuentra en obras desde este lunes para la reforma de los vestuarios, una actuación que se desarrollará en dos fases, de las cuales la primera se lleva a cabo en el ala norte del edificio.

El Concello destaca que el inmueble sufre "un importante desgaste" y que entre las actuaciones que se acometerán figura el cambio del sistema de producción de agua caliente sanitaria, la incorporación de sistemas de climatización y ventilación, la construcción de una nueva fachada ventilada para mejorar el aislamiento térmico y la renovación de las redes de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación.

También se reorganizarán los espacios para adaptarlos a las necesidades actuales y aumentar su funcionalidad, mejorar las dependencias para los árbitros y crear espacios accesibles para personas con movilidad reducida.