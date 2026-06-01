Condenado un hombre por quinta vez por conducir sin permiso en A Coruña y se excusa en que no realizó el examen para recuperarlo porque era extranjero

Una medianoche de junio del año pasado, la Policía Local de A Coruña interceptó a un hombre que conducía un coche por la avenida do Ferrocarril, "haciendo chirriar las ruedas y a una velocidad inadecuada". Pero su infracción iba mucho más allá: el conductor tiene retirado el permiso de conducir desde 2015, y, en la fecha en la que el 092 lo paró, tenía cuatro condenas por llevar vehículos sin autorización, la última de unos pocos meses antes. El hombre puso la excusa de que era extranjero, una circunstancia que, según él, le llevó a entender que no era necesario un examen para recuperar el permiso, y pidió hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Pero la Audiencia Provincial acaba de confirmar que debe cumplir seis meses de prisión, dado que las anteriores sentencias no han conseguido evitar que deje de incumplir la ley.

De acuerdo con el fallo, el hombre perdió el carnet en marzo de 2015, al quedarse sin puntos, y no realizó los trámites necesarios para recuperarlo. Durante la siguiente década acumuló cuatro condenas por conducir sin permiso, todas emitidas por Juzgados de lo Penal o Instrucción de A Coruña y Betanzos. En 2020 fue condenado a 31 días en trabajo en favor de la comunidad, y en 2022 a una multa que luego se cambió por responsabilidad penal subsidiaria. Una nueva sentencia de 2024 lo condenó a un año de cárcel y a una multa, con sustitución por 189 días de responsabilidad subsidiaria, y a inicios de 2025 un cuarto fallo lo sentenció a tres meses de prisión.

Tras la intercepción de junio, el Juzgado de lo Penal nº4 falló que debía cumplir seis meses de prisión, y le aplicó un agravante de reincidencia. Pero el hombre apeló a la Audiencia Provincial. El tribunal señala que el condenado admitió en el juicio que conducía el día de los hechos, si bien añadió que "entendía que había recuperado los puntos de su permiso puesto que había realizado un curso de recuperación y sensibilización", y que su situación de extranjero "le llevó a entender" que no era necesario realizar otros requisitos como el examen. La Audiencia Provincial niega que hubiese un error en la valoración de las pruebas, como argumentaba el hombre, y puntualiza que tampoco aportó pruebas de haber realizado tal curso.

El hombre pidió que su condena a prisión se cambiase por trabajos en beneficio de la comunidad y se moderase, pero el tribunal señala que se le sentenció por la pena privativa de libertad debido a las "sucesivas condenas del acusado". La pena se le ha aplicado "en su máximo legal", e, indica la Audiencia Provincial, para determinar esto no son solo "relevantes las circunstancias del hecho", sino la "persistencia del acusado en su conducta". "Es evidente que los fines de prevención de las anteriores condenas no han tenido efecto alguno", señala el tribunal, y confirma la pena de cárcel íntegramente.