Doble estafa en A Coruña: timan a un hombre con problemas mentales y uno se hace pasar por abogado cuando quiere recuperar el dinero

Los problemas mentales de un hombre, que le llevaban a realizar pagos "totalmente desproporcionados" a personas que pedían en el exterior de las iglesias, fueron la debilidad que aprovecharon tres estafadores para sacarle más de 30.000 euros, afirmando que necesitaban los fondos para tratamientos médicos o pago de alquileres. Cuando el hombre quiso recuperar el dinero, uno de los timadores, con la ayuda de un cómplice, le sacó de nuevo dinero haciéndole creer que estaba en las manos de un despacho de abogados. La Audiencia Provincial acaba de condenar a cada uno de los tres delincuentes que participaron en el engaño inicial a dos años de cárcel, y deberán devolverle cerca de 32.000 euros.

Los hechos se produjeron hace una década, si bien la causa se detuvo porque uno de los ahora condenados estuvo en paradero desconocido durante años hasta que compareció ante el tribunal en 2025. De acuerdo con la Audiencia Provincial, los tres culpables son una pareja de hombre y mujer y el primo del varón, todos sin antecedentes penales. Al menos entre agosto de 2014 y mayo de 2016, entraron en contacto en A Coruña con su víctima, un hombre con una "grave afectación volitiva y cognoscitiva". El varón estaba en tratamiento psiquiátrico desde 2008 por un trastorno delirante, que, según el tribunal, hacía que tuviese una conciencia "alterada" de la realidad y lo llevaba a realizar "actos de liberalidad absolutamente desproporcionados a favor de personas de nacionalidad rumana", como es el caso del trío de timadores, que "pedían limosna en el exterior de las iglesias". El hombre, de hecho, fue incapacitado parcialmente en 2017.

Los tres timadores, de "común acuerdo", consiguieron que su víctima les proporcionase "grandes cantidades de dinero", en un importe que no se ha concretado pero que, siempre según la sentencia de a la Audiencia Provincial, "no ha sido concretado en su totalidad, pero en todo caso superior a los 30.000 euros". Los estafadores afirmaban que necesitaban los fondos para gastos como tratamientos médicos, pagos de alquiler o adquisiciones de inmuebles en Rumanía. La mujer consiguió que el hombre le entregase "al menos 300 euros" para abonar una operación de cáncer de pecho inexistente.

Segundo engaño

El estafado llegó a estar "preocupado por los fuertes desembolsos que había hecho a favor de los acusados" y quería recuperar su dinero. Entonces, un cuarto timador, de acuerdo con los estafadores originales, se puso en contacto con él y se hizo pasar por un abogado con despacho abierto en la ciudad. Uno de los criminales que habían participado en la primera estafa se hizo pasar por su segundo, y, con esta nueva estafa, consiguieron que el afectado les abonase cantidades "no totalmente determinadas" de dinero, que supuestamente servirían para pagar a funcionarios del juzgado y de la Fiscalía. En concreto, la víctima llegó a pagar a uno de los estafadores iniciales 1.600 euros con este nuevo pretexto.

El cuarto timador ya ha sido condenado, y el fallo de la Audiencia Provincial considera que los delincuentes originales son autores de un delito continuado de estafa, y los sentencia a dos años de prisión para cada uno de ellos. Las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil que deberán pagar a la víctima suman 31.900 euros.