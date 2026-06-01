El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre

El eclipse total de Sol del 12 de agosto se ha convertido en una de las grandes atracciones turísticas de A Coruña. La ciudad será una de las mejores localizaciones para observarlo, y el evento astronómico ha provocado una avalancha de reservas en los hoteles desde hace meses. El logo del eclipse, una Torre de Hércules recortada como si el Sol se ocultase detrás de ella, llegará incluso a las bolsas de la compra de los ciudadanos: el Ayuntamiento ha sacado a concurso el diseño y producción de 20.000 bolsas de papel para conmemorar el evento, que distribuirá el departamento de Mercados, Comercio y Hostelería del Concello. El Concello no ha aclarado a este diario a quién se asignarán las bolsas, y si se venderán o regalarán.

El suministro de las bolsas ha salido a licitación por algo más de 21.700 euros, y se emplearán en la una campaña municipal especial, A Coruña, CidadEclipse, "que tendrá un marcado carácter gráfico y promocional y que se dirigirá al tejido comercial de los mercados municipales de la ciudad". De las 20.000 bolsas, 14.000 tendrán un tamaño mediano, de 32 centímetros de ancho y 40 de alto, mientras que en otras 4.000 las proporciones serán de 18 por 22 centímetros. Dos mil bolsas serán de gran formato, con 35 centímetros de ancho y 40 de alto.

La empresa deberá presentar "tres propuestas de diseño completas, claramente diferenciadas entre sí y adaptables a los tres tamaños", para que el Ayuntamiento elija. Deberán incorporar elementos relacionados con el eclipse. Siguiendo la imagen del evento creada por el artista coruñés Antón Lezcano, la Torre de Hércules "deberá aparecer obligatoriamente como elemento central del diseño, garantizando su adecuada visibilidad y protagonismo".

Una vez que el Concello apruebe el diseño, la empresa deberá encargarse de la fabricación de las bolsas, en papel kraft, así como de la impresión serigrafía, transporte y entrega hasta las dependencias municipales. En el mismo concurso, el Ayuntamiento ha sacado, por un precio inicial de 3.100 euros, el diseño y suministro de 500 bolsas de algodón y otras 500 de papel kraft para las campañas informativas, actividades educativas y acciones de sensibilización que realiza la Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras (OMIC).