Falta de espacios para asociaciones sociosanitarias en A Coruña: "No estamos dando el servicio de calidad que quisiéramos, porque no contamos con las instalaciones adecuadas"

El referente a nivel gallego en enfermedades reumáticas, la Liga Reumatolóxica Galega, lleva 30 años ofreciendo servicios y recursos a pacientes y familias afectadas con este tipo de dolencias. De esos 30 años, llevan más de diez intentando conseguir un local en A Coruña en el que poder ofrecer sus servicios de forma íntegra. Estos dos últimos cursos, el Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña le cedía un área de su local para sus servicios de logopedia. Con el horario de verano, sin embargo, el Colegio solo abre por las mañanas, lo que dificulta que la Liga pueda ofrecer una atención regular. "Llevamos más de diez años reivindicando un local a todas las administraciones", explica una logopeda de la institución, Tania Varela.

"Nuestra entidad fue creciendo, pero nuestro espacio no", explica la presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega, Ana Vázquez. Indica que el servicio de psicología y el de terapia ocupacional están en el Espazo Amizar, de la Xunta, en la calle Gregorio Hernández, y cuentan con otro despacho en el centro cívico de A Silva. La terapia de logopedia, sin embargo, queda huérfana de local.

El caso de la Liga Reumatolóxica Galega, que se tiene que adaptar a los horarios del Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña, no es aislado. "Ese problema pasa sempre, moitas veces ti tes que adaptar a túa actividade ao momento que está aberta a instalación cedida, cando está pechada tes que buscar outros lugares", afirma el coordinador de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), Manuel Caamaño, quien añade que esta situación se da en aquellas asociaciones "que non teñen a capacidade de adquirir un espazo de maneira propia".

Cogami está conformada por más de 50 asociaciones de discapacidad física y orgánica, de las que una de ellas es la Liga Reumatolóxica Galega. "Que pasa? As cidades grandes, e A Coruña é unha delas, están moi tensionadas, pasa como coa vivenda. Os movementos sociais son moi grandes, e hai moitas asociacións de todo tipo, co cal conseguir colocalas é difícil", explica Manuel Caamaño.

Radiografía gallega

"A Coruña e Vigo son os principais problemas do territorio, por número de asociacións e por número de poboación. Son as cidades onde máis problemas estamos tendo", declara el coordinador. El medio rural gallego, en contraposición, "adoita ser máis sinxelo", porque "hai outras posibilidades", y es más fácil conseguir un local "estable". Añade que dentro de la red asociativa que es Cogami, intentan ayudarse unos a otros. "Nas entidades sociosanitarias, o dos locais é un problema para o que, máis que solucións, imos poñendo pequenos parches", manifiesta.

Con atención para niños, adultos y personas mayores, la directora de la Liga Reumatolóxica Galega relata que su mayor problema actual radica en la atención a los más pequeños. "Con los niños tenemos un problema gordo, que tienen que venir por la tarde porque van a clase por la mañana. No teníamos un espacio donde atenderlos, pero había una necesidad inmediata, porque son niños que se enfrentan a fracasos escolares, a dificultades muy graves", comenta Vázquez. En el servicio de logopedia de la Liga reciben distintos perfiles, porque "la enfermedad reumática no afecta solamente a los músculos, huesos y articulaciones, sino que va acompañada de otras comorbilidades [coexistencia de dos o más enfermedades o trastornos en una misma persona]", refiere Varela.

No es la primera vez que se enfrentan a esta situación. "Esto no es algo nuevo, el verano pasado nos pasó lo mismo, y llevamos más de diez años reivindicando un local a todas las administraciones", explica una logopeda de la asociación, Tania Varela. "Nos parece sorprendente, porque es un servicio tan necesario, para una población muy vulnerable, que la terapia tiene que ser ya, no podemos esperar a cuando nos den un local", añade su compañera, Beatriz Li. La mayor preocupación de la logopeda es el detrimento en la calidad de su atención. "No estamos dando el servicio de calidad que quisiéramos, porque no contamos con las instalaciones adecuadas", manifiesta.

Carrera de fondo

La directora sociosanitaria de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec), Carmen López, lleva 33 años en el sector sociosanitario. En abril, celebraban la apertura de su nuevo centro, en la Ronda de Nelle. Sin embargo, López refiere que, hasta ahora, siempre tuvieron problemas de espacio. "Si nos vamos al histórico, las asociaciones nacen de la generosidad y de la voluntad de personas y familias que deciden crear una asociación para compartir necesidades comunes", explica López.

En los 90, lo habitual era reunirse en domicilios particulares, generalmente de algún miembro de la junta directiva. "Con el tiempo, las asociaciones se fueron profesionalizando, lo que trae consigo que aquel espacio que tenías, que era tu casa, ya no sirve, ya no es suficiente, tiene muchas limitaciones", comenta. El proceso de solicitar un espacio es "largo y difícil". "Es complicado porque muchas veces, en el ámbito privado, puede que te cedan un local durante un tiempo, pero a lo mejor llega un momento que lo necesitan", refiere.

Antes de la nueva sede, Fegerec pasó por varios traslados: un antiguo centro de salud en la segunda fase de Elviña, reacondicionado por el Centro Asociativo García Sabell; un local en Eirís, propiedad de la Fundación Hermanos Tenreiro, y en el centro cívico de San Diego. "En San Diego no podíamos seguir más tiempo, porque necesitábamos muchísimo más espacio. Ellos no podían cedernos más, lo entendimos, y fue cuando apareció lo que llevábamos buscando durante 15 años. Esto es una carrera de fondo", expresa López. "Un espacio propio te permite una mejor organización, te permite optimizar los recursos y te permite crecer", añade.

Un despacho para cinco personas

La Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (Acem) se encuentra en una situación similar a la de la Liga Reumatolóxica Galega. En la actualidad se localiza en el centro cívico de San Diego, pero están "intentando hablar con el Ayuntamiento" para conseguir un espacio más amplio y estar "un poquito más cómodas y atender mejor a los usuarios", explica Laura Mendoza, trabajadora social de la entidad. "Hay atenciones individualizadas, como trabajo social o psicología, que no podemos estar con otras compañeras mientras estamos atendiendo a los pacientes", sostiene Mendoza.

"Solo contamos con un despacho en el que estamos cinco personas", comparte la trabajadora social. De forma puntual, el Ayuntamiento les cede espacios variables que están disponibles en una fecha concreta. "Nos dicen: 'tienes este espacio libre este día en este hueco, y puedes atender a una persona', pero no tenemos dos oficinas que podamos usar de forma habitual", expone. Cuando no es posible realizar estas atenciones individualizadas, "algunas compañeras tienen que teletrabajar".

La Asociación Coruñesa de Personas con Diabetes (Acodi) comparte espacio en el Centro Municipal Asociativo Ramón Cabanillas con más entidades desde el año de su fundación, en 2006. "Nosotros, viendo la necesidad que hay en la ciudad, estamos contentos", confiesa la directora de la asociación, Lola Rama. Cuando se reformó el Espazo Amizar, se les ofreció un local. "Es nuevo, me imagino que estará estupendo, pero al ver las condiciones nadie lo quiso, tenías que renovar cada tres años, creo que era. ¿Cómo vas a estar cada tres años dependiendo de que estés en la calle?", expresa Rama.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) tiene un local en la calle Real de A Coruña. En su caso, la patología a la que atienden tiene una "dimensión tan grande", que "todo el mundo se siente familiarizado y sensibilizado", declara la coordinadora provincial de Atención al Paciente de la entidad, Lourdes Silvoso. Aunque esta corporación recibe "gran apoyo" por parte de los socios y las autoridades, Silvoso apunta que la falta de espacio es "un problema común y compartido por todas las entidades del tercer sector".