La versión completa de 'Kill Bill', Jim Jarmusch y el cine LGTBI+ marcan el programa de junio de la Filmoteca en A Coruña

La Filmoteca de Galicia inaugura la programación de junio con una serie de películas sobre eclipses agrupadas bajo el título O obturador cósmico, en el marco de la jornada inaugural de la (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico, y cerrará el mes el día 30 con una cita especial en torno a la película Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Azorín, última proyección de la temporada 2025-2026 en la sala José Sellier. La cartelera mensual de la cinemateca incluye la clausura de la primera edición del ciclo Territorios mutantes con la doble sesión Imaxinarios queer, además de otros títulos recientes que abordan esta temática desde perspectivas diversas. Completan el calendario una propuesta destacada en Fóra de serie con la proyección de Kill Bill: The Whole Bloody Affair en 35 mm y con subtítulos en gallego, así como dos sesiones de Off Galicia con presentación y entrada gratuita.

La primera semana de junio incorpora en la sala José Sellier varias proyecciones que forman parte de la (S8). La apertura será mañana este martes, con entrada gratuita para la sesión O obturador cósmico, que contará con la presentación de la cineasta y crítica cinematográfica Elena Duque. A Coruña será uno de los mejores lugares para observar el eclipse solar total del 12 de agosto, por lo que la imagen y uno de los ejes de la (S8) de este año se basan en los eclipses. La sesión reúne varias películas relacionadas con este tipo de fenómenos astronómicos, con obras de cineastas como Larry Jordan, Georges Méliès, Bill Morrison y los portugueses Gusmão y Paiva, entre otros.

El ciclo Territorios mutantes concluye en junio con un bloque final dedicado a los imaginarios queer, protagonizado por dos creadoras que dialogarán con el público tras la proyección de sus películas. El día 9 se proyectará Duas vezes João Liberada, seguida de un encuentro con la directora Paula Tomás Marques moderado por Elsa Tébar, y el día 10 será el turno de Queer-me, con un coloquio conducido por Jara Yáñez en el que participará la realizadora Irene Bailo Carramiñana, ambos con presentación y entrada gratuita. La cartelera se completa con otros estrenos recientes vinculados a esta temática, como Un día con Peter Hujar, MisericordiaPillion y La misteriosa mirada del flamenco.

La programación de la cinemateca se despedirá el día 30 con una sesión especial en torno a la presencia de la noche natural en el cine, que incluirá la proyección de Anoche conquisté Tebas, filmada casi íntegramente en la oscuridad, y Encuentro de la noche, una conversación entre Gabriel Azorín y Xosé Cobas organizada en colaboración con la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío.

Entre las propuestas de Fóra de serie, destaca este mes la proyección de Kill Bill: The Whole Bloody Affair en su versión completa, en 35 mm y con subtítulos en gallego, una sesión singular tanto por el formato como por la versión lingüística. La sección incluye también Qui som de Salvador Sunyer, Los ilusos 13+13 de Jonás Trueba, En la corriente de Hong Sang-soo y obras de Jim Jarmusch: Father Mother Sister Brother y el díptico de Noche en la Tierra. En el apartado Off Galicia habrá dos sesiones con presentación y entrada gratuita: Todo pode esperar, documental de Borja Casal sobre el músico César Morán, y Guerra civil, presidio o exilio, compuesto por tres cortometrajes dirigidos por Alicia López Méndez y Javier López Rodríguez.