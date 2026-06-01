Kiko Veneno acturá en el Palacio de la Ópera de A Coruña en noviembre

El cantautor Kiko Veneno actuará en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 13 de noviembre (20.30 horas) dentro del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank en el que ya se ha anunciado la actuaciión de Zucchero y The Amy Whinehouse Band el 2 y 3 de octubre.

Las entradas para el conciertos e pondrán a la venta este martes a partir de las 11.00 horas en la plataforma Ataquilla así como en el kiosco de la plaza de Ourense a precios de 30 y 35 euros más gastos de gestión.

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"Kiko Veneno es un maldito clásico. Ha estado casi siempre en la resistencia, sin ser parte del triunfito patrio. Ni catalán ni andaluz, difícil de encasillar y variable. Sin gusto por el glamour ni los focos, sin una ambición desmedida. Malamente, pero yendo hacia delante, siguiendo", destaca la promotora en el comunicado de su concierto.