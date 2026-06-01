Kiko Veneno acturá en el Palacio de la Ópera de A Coruña en noviembre
Será dentro del ciclo Live Xperience by CaixaBank
El cantautor Kiko Veneno actuará en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 13 de noviembre (20.30 horas) dentro del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank en el que ya se ha anunciado la actuaciión de Zucchero y The Amy Whinehouse Band el 2 y 3 de octubre.
Las entradas para el conciertos e pondrán a la venta este martes a partir de las 11.00 horas en la plataforma Ataquilla así como en el kiosco de la plaza de Ourense a precios de 30 y 35 euros más gastos de gestión.
"Kiko Veneno es un maldito clásico. Ha estado casi siempre en la resistencia, sin ser parte del triunfito patrio. Ni catalán ni andaluz, difícil de encasillar y variable. Sin gusto por el glamour ni los focos, sin una ambición desmedida. Malamente, pero yendo hacia delante, siguiendo", destaca la promotora en el comunicado de su concierto.
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