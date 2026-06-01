Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La fiesta de Cuatro CaminosPreocupación por el estadio de RiazorRécord de ocupación hoteleraMedio siglo de CecebreAlegaciones en OzaMarta Ortega, en la casita de Bad Bunny
instagramlinkedin

Kiko Veneno acturá en el Palacio de la Ópera de A Coruña en noviembre

Será dentro del ciclo Live Xperience by CaixaBank

El musico Kiko Veneno presenta disco y concierto en Barcelona

El musico Kiko Veneno presenta disco y concierto en Barcelona / FERRAN SENDRA

RAC

A Coruña

El cantautor Kiko Veneno actuará en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 13 de noviembre (20.30 horas) dentro del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank en el que ya se ha anunciado la actuaciión de Zucchero y The Amy Whinehouse Band el 2 y 3 de octubre.

Las entradas para el conciertos e pondrán a la venta este martes a partir de las 11.00 horas en la plataforma Ataquilla así como en el kiosco de la plaza de Ourense a precios de 30 y 35 euros más gastos de gestión.

Noticias relacionadas

"Kiko Veneno es un maldito clásico. Ha estado casi siempre en la resistencia, sin ser parte del triunfito patrio. Ni catalán ni andaluz, difícil de encasillar y variable. Sin gusto por el glamour ni los focos, sin una ambición desmedida. Malamente, pero yendo hacia delante, siguiendo", destaca la promotora en el comunicado de su concierto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
  2. La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
  3. Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
  4. El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
  5. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  6. Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
  7. Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
  8. El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad

Kiko Veneno acturá en el Palacio de la Ópera de A Coruña en noviembre

Kiko Veneno acturá en el Palacio de la Ópera de A Coruña en noviembre

Avia Veira achaca al Concello falta de impulso al Área Metropolitana de A Coruña y anuncia una moción para el siguiente pleno

Luz Casal abrirá las fiestas de María Pita de A Coruña en las que Lucía Veiga será pregonera

Luz Casal abrirá las fiestas de María Pita de A Coruña en las que Lucía Veiga será pregonera

Estas son las dos taquerías de A Coruña que compiten por hacer el mejor taco de España

El PP de A Coruña acusa al Concello de dejar sin ejecutar 108,5 millones en inversiones en los barrios en 2025: "Los datos son tremendamente preocupantes"

El PP de A Coruña acusa al Concello de dejar sin ejecutar 108,5 millones en inversiones en los barrios en 2025: "Los datos son tremendamente preocupantes"

Arde de madrugada un camión de recogida de basuras en A Coruña y afecta a nueve vehículos

Arde de madrugada un camión de recogida de basuras en A Coruña y afecta a nueve vehículos

A Coruña bate récord de ocupación hotelera en el primer cuatrimestre y supera el 50% desde que hay registros

A Coruña bate récord de ocupación hotelera en el primer cuatrimestre y supera el 50% desde que hay registros

Las precipitaciones regresan a A Coruña este lunes con la llegada de junio

Las precipitaciones regresan a A Coruña este lunes con la llegada de junio
Tracking Pixel Contents