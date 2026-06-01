Luz Casal abrirá las fiestas de María Pita de A Coruña en las que Lucía Veiga será pregonera

Dos mujeres serán las protagonistas del primer día de las Fiestas de María Pita de este 2026 en A Coruña. Los festejos veraniegos de la ciudad comenzarán con Luz Casal y Lucía Veiga como protagonistas.

La cantante nacida en Boimorto actuará en la apertura de las fiestas de la ciudad en la plaza, mientras que la actriz coruñesa, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, se subirá al balcón del Palacio de María Pita para inaugurar la programación de agosto. Ambos eventos serán, como es habitual, el 1 de agosto.

Así lo ha anunciado la alcaldesa Inés Rey. "Sempre vos poñedes moi nerviosos coas festas de María Pita así que vou revelar a primeira das sorpresas", inicia el vídeo Rey que ha publicado en sus redes sociales para hacer el anuncio. "Unha das máis grandes da cultura galega e española", ha destacado la alcaldesa sobre Luz Casal.

Estos dos anuncios se unen al concierto de The Rapants en la plaza de María Pita el 11 de agosto que se conoce desde hace unos días así como a parte del cartel del Noroeste Estrella Galicia, que fue presentado en mayo con Echo & The Bunnymen como uno de los cabezas de cartel.