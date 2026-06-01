Malú anuncia concierto en A Coruña dentro de su nueva gira
La cita será el 22 de noviembre de en el Palacio de la Ópera
Malú volverá a A Coruña en 2026. La cantante ha incluido la ciudad en las primeras fechas de su nuevo gira, Quince Tour, en la que recorrerá España para presentar en director las canciones de su nuevo disco, Quince.
La cita coruñesa será el 22 de noviembre en el Palacio de la Ópera, un día después de hacer otra parada gallega en el Auditorio Mar de Vigo. La gira arrancará el 12 de junio en Mérida y pasará por ciudades como Grandaa, Barcelona, Sevilla o Santander, entre otras.
El nuevo tour de la cantante llega tras la publicación de su nuevo disco con la que Malú abre una nueva etapa con temas como Todo sabe a ti o Primer amor. Este trabajo fue publicado el pasado mes de mayo y supone el regreso de la artista con un nuevo repertorio.
"Quince me ha llevado de vuelta a mí. Y ahora toca vivirlo donde más feliz soy: con vosotros. Quince Tour está aquí. Qué ganas de volver a encontrarnos, cantar y emocionarnos…", ha publicado la cantante en sus redes. Las entradas no están todavía a la venta.
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
- Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
- El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
- La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
- Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
- Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
- El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad