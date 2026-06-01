Malú anuncia concierto en A Coruña dentro de su nueva gira

Malú volverá a A Coruña en 2026. La cantante ha incluido la ciudad en las primeras fechas de su nuevo gira, Quince Tour, en la que recorrerá España para presentar en director las canciones de su nuevo disco, Quince.

La cita coruñesa será el 22 de noviembre en el Palacio de la Ópera, un día después de hacer otra parada gallega en el Auditorio Mar de Vigo. La gira arrancará el 12 de junio en Mérida y pasará por ciudades como Grandaa, Barcelona, Sevilla o Santander, entre otras.

El nuevo tour de la cantante llega tras la publicación de su nuevo disco con la que Malú abre una nueva etapa con temas como Todo sabe a ti o Primer amor. Este trabajo fue publicado el pasado mes de mayo y supone el regreso de la artista con un nuevo repertorio.

Noticias relacionadas

"Quince me ha llevado de vuelta a mí. Y ahora toca vivirlo donde más feliz soy: con vosotros. Quince Tour está aquí. Qué ganas de volver a encontrarnos, cantar y emocionarnos…", ha publicado la cantante en sus redes. Las entradas no están todavía a la venta.