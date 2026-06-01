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Un eclipse "de película", el "rey" canadiense del Super-8 y cine en directo: arranca en A Coruña la Mostra Internacional de Cinema Periférico S8

El codirector Ángel Rueda destaca la proyección-performance de Jeanne Liotta, que recreará un eclipse cinematográfico en vivo en la Domus, este martes a las 20.30 horas, en la jornada inaugural y durará hasta este sábado

El director de la Mostra S8 de Cinema Periférico, Ángel Rueda, durante una de las jornadas escolares.

El director de la Mostra S8 de Cinema Periférico, Ángel Rueda, durante una de las jornadas escolares. / Andrea Morandeira

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Nico Carreira

A Coruña

La XVII edición de la S8 Mostra Internacional de Cinema Periférico desembarca en A Coruña con seis jornadas de proyecciones, talleres y espectáculos cinematográficos en diferentes ubicaciones, como la Filmoteca de Galicia o la Fundación Luis Seoane. El codirector del programa, Ángel Rueda, califica como "histórica" la cita no solo por congregar a dos de los cineastas experimentales "más relevantes del mundo", John Porter y Jeanne Liotta, también por emplear el eclipse como hilo conductor en un año marcado por este suceso.

"Los eclipses son convergencias de astros y esto se ve en esta edición de la S8 Mostra Internacional de Cinema Periférico. Que A Coruña sea epicentro del fenómeno y que el cine de la S8 esté muy relacionado con mirar al cielo es una convergencia. Abrimos la edición con un repaso a las mejores piezas dedicadas a los eclipses, como la de Méliès, la primera de la historia. Centramos un tramo de la inauguración en José Sellier, coruñés, pionero del cine y la primera persona en Galicia que registró con su cámara las fases de un eclipse sucedido en 1912", explica el codirector sobre la inauguración, este martes a las 18.00 horas en la Filmoteca.

Ángel Rueda señala que esta edición de la S8 recoge "la fascinación por el cine" y asume que la apuesta por el eclipse como concepto sitúa al evento "en primera línea internacional". "Pocos festivales pueden dedicar parte de su programación a este suceso", aclara. En este sentido, el codirector marca como "un acto histórico" la proyección-performance de la cineasta Jeanne Liotta, que generará un eclipse cinematográfico.

"Liotta, una profesional muy vinculada con la grabación del cielo y los astros. A través de diferentes juegos de lentes y ópticas, la cineasta representará en vivo y en directo un eclipse empleando focos de proyección. Es un eclipse provocado por el cine y desde el cine, es muy espectacular. Probablemente, no se repetirá en las mismas condiciones nunca", comenta Rueda, sobre el evento a las 20.30 horas de este martes, en la Domus

"Este año la S8 recibe a directores consagrados, cineastas que pasarán a la historia. Tenemos al rey canadiense del Super-8, John Porter, un referente mundial del formato. No hay manera de ver sus películas si no es en físico, él viaja con sus celuloides. No ha digitalizado su trabajo y se mantiene puro al trabajo analógico. Tiene cerca de 80 años, es una oportunidad única", destaca también Rueda sobre el programa.

Talento gallego y joven

Entre las proyecciones y talleres, la XVII edición de la S8 Mostra Internacional de Cinema Periférico también organiza encuentros profesionales y nuevas oportunidades a talentos emergentes, o estudiantes de diferentes escuelas de Galicia. Una de las secciones, según indica Rueda, está destinada a alumnado "para que muestren su trabajo". En la primera edición del festival, Oliver Laxe expuso sus cortos y, años después, Jaione Camborda figuró en el programa, como señala el codirector.

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"Nuestro compromiso con los nuevos realizadores es total y, además, el cine gallego se encuentra en un momento muy interesante. Un festival no debería dedicarse solo a cineastas reconocidos y asentados, el nuevo talento ha de tener su espacio", explica Rueda, quien también recomienda las proyecciones nocturnas en la Fundación Luis Seoane, con música e intervención en directo sobre las películas. "Estos pases convierten a este festival en una cita especial para descubrir lo que no puede verse en otro lugar", apunta.

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