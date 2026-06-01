Un eclipse "de película", el "rey" canadiense del Super-8 y cine en directo: arranca en A Coruña la Mostra Internacional de Cinema Periférico S8

La XVII edición de la S8 Mostra Internacional de Cinema Periférico desembarca en A Coruña con seis jornadas de proyecciones, talleres y espectáculos cinematográficos en diferentes ubicaciones, como la Filmoteca de Galicia o la Fundación Luis Seoane. El codirector del programa, Ángel Rueda, califica como "histórica" la cita no solo por congregar a dos de los cineastas experimentales "más relevantes del mundo", John Porter y Jeanne Liotta, también por emplear el eclipse como hilo conductor en un año marcado por este suceso.

"Los eclipses son convergencias de astros y esto se ve en esta edición de la S8 Mostra Internacional de Cinema Periférico. Que A Coruña sea epicentro del fenómeno y que el cine de la S8 esté muy relacionado con mirar al cielo es una convergencia. Abrimos la edición con un repaso a las mejores piezas dedicadas a los eclipses, como la de Méliès, la primera de la historia. Centramos un tramo de la inauguración en José Sellier, coruñés, pionero del cine y la primera persona en Galicia que registró con su cámara las fases de un eclipse sucedido en 1912", explica el codirector sobre la inauguración, este martes a las 18.00 horas en la Filmoteca.

Ángel Rueda señala que esta edición de la S8 recoge "la fascinación por el cine" y asume que la apuesta por el eclipse como concepto sitúa al evento "en primera línea internacional". "Pocos festivales pueden dedicar parte de su programación a este suceso", aclara. En este sentido, el codirector marca como "un acto histórico" la proyección-performance de la cineasta Jeanne Liotta, que generará un eclipse cinematográfico.

"Liotta, una profesional muy vinculada con la grabación del cielo y los astros. A través de diferentes juegos de lentes y ópticas, la cineasta representará en vivo y en directo un eclipse empleando focos de proyección. Es un eclipse provocado por el cine y desde el cine, es muy espectacular. Probablemente, no se repetirá en las mismas condiciones nunca", comenta Rueda, sobre el evento a las 20.30 horas de este martes, en la Domus

"Este año la S8 recibe a directores consagrados, cineastas que pasarán a la historia. Tenemos al rey canadiense del Super-8, John Porter, un referente mundial del formato. No hay manera de ver sus películas si no es en físico, él viaja con sus celuloides. No ha digitalizado su trabajo y se mantiene puro al trabajo analógico. Tiene cerca de 80 años, es una oportunidad única", destaca también Rueda sobre el programa.

Talento gallego y joven

Entre las proyecciones y talleres, la XVII edición de la S8 Mostra Internacional de Cinema Periférico también organiza encuentros profesionales y nuevas oportunidades a talentos emergentes, o estudiantes de diferentes escuelas de Galicia. Una de las secciones, según indica Rueda, está destinada a alumnado "para que muestren su trabajo". En la primera edición del festival, Oliver Laxe expuso sus cortos y, años después, Jaione Camborda figuró en el programa, como señala el codirector.

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"Nuestro compromiso con los nuevos realizadores es total y, además, el cine gallego se encuentra en un momento muy interesante. Un festival no debería dedicarse solo a cineastas reconocidos y asentados, el nuevo talento ha de tener su espacio", explica Rueda, quien también recomienda las proyecciones nocturnas en la Fundación Luis Seoane, con música e intervención en directo sobre las películas. "Estos pases convierten a este festival en una cita especial para descubrir lo que no puede verse en otro lugar", apunta.