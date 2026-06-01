El PP de A Coruña acusa al Concello de dejar sin ejecutar 108,5 millones en inversiones en los barrios en 2025: "Los datos son tremendamente preocupantes"

El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, acusa al Gobierno local de dejar sin ejecutar 108,5 millones de euros "para inversiones en los barrios" el año pasado, en base a la liquidación del presupuesto de 2025, así como de "haber gastado 60 millones en contratos de mantenimientos cuya ejecución no controla a la vista del abandono de los barrios". Los populares consideran que los datos son "tremendamente preocupantes", y afirman que la alcaldesa, Inés Rey, ha dejado de ejecutar 400 millones de euros en inversiones desde que llegó al cargo en 2019.

De los cerca de 28,5 millones de euros para equipamientos, señalan los populares, quedaron sin ejecutarse el 70%, unos 19,8 millones mientras que "de 21,7 M€ para obras de urbanización en calles dejó sin ejecutar 13,7 millones, el 63%". En otras partidas, el "grado de inejecución es escandaloso" y que supera el 90%. De 8,68 M€ para mobiliario urbano quedaron sin ejecutar ocho millones, el 94%, mientras que en 755.000 euros para ajardinamiento no se ejecutaron 715.000 euros, el 95%. De los 1,33 millones para actuaciones de movilidad y los 450.000 euros para alumbrado público no se gastó nada.

Según considera Lorenzo, esto demuestra que "el Plan de Barrios de Inés Rey es un Plan Fake". Los distritos de la ciudad "están sucios, llenos de baches, con aceras rotas, con contenedores desbordados, con jardines descuidados". Lorenzo indica que esto ocurre pese a que en 2025 se pagaron sumas millonarias por estos servicios: "mantenimientos de zonas verdes (7,41 millones), recogida basura (15,5 millones sin contrato), tratamiento de basura (7,07 millones sin contrato), contenedores (3,46 millones), limpieza (15,73 millones) y aceras y pavimentos (9,1 millones)". "Cada familia media de tres personas paga con sus impuestos 720 € al año para mantenimientos, pero la ciudad está con nulo mantenimiento y no se cumple la normativa de reciclaje", acusa el líder popular.