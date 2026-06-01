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Las precipitaciones regresan a A Coruña este lunes con la llegada de junio

Sin embargo las lluvias no serán de importancia en un día con temperaturas agradables

Vista de la Torre de Hércules desde el paseo marítimo.

Vista de la Torre de Hércules desde el paseo marítimo. / LOC

RAC

La influencia anticiclónica continúa en A Coruña en el comienzo de este mes de junio aunque solo por unas horas.

La ciudad y sus alrededores tendrán un lunes con el cielo despejado, aunque con el avance del día se verá la llegada de más nubes que terminará con un frente frío poco activo que dejará precipitaciones este lunes, aunque no de importancia.

Las temperaturas sin embargo serán agradables, con 22ºC de máxima y 13ºC de mínima.

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El viento soplará del noroeste-oeste con fuerza moderada en la Costa Ártabra.

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