Estas son las alegaciones de los vecinos de A Coruña contra los mil pisos de Parque de Oza: de edificación "desmesurada" a sombras sobre sus viviendas

Elevado número de pisos, sombras sobre los edificios ya existentes y "alturas desproporcionadas". Estos son los contenidos de algunas de las 44 alegaciones presentadas por particulares y asociaciones de vecinos sobre el proyecto Parque de Oza, con el que el Concello y promotores privados planean construir mil viviendas en varias parcelas situadas entre esta zona verde y O Castrillón. Aunque su intención es subir las alturas con respecto a lo permitido, hasta 17 pisos en caso de tres de las torres, para liberar espacios públicos y zonas verdes, la Xunta ha puesto en cuestión sus planes, y reclamado que se realice un proyecto ambiental con un trámite detallado que analice el impacto de los nuevos edificios en el entorno y plantee la posibilidad de reducir el número de pisos. Los promotores, que propusieron inicialmente un trámite simplificado, recibieron decenas de escritos de vecinos.

Entre estos se encuentra uno de la asociación vecinal Castrillón-Urbanización Soto-IAR, que indica que entre los documentos presentados por los promotores para conseguir el visto bueno ambiental hay "errores documentales y de omisión de información", como falta de referencias a la línea 14 de bus urbano que pasa por el barrio y "es la que transporta más pasajeros de la ciudad". Piden que no haya barreras entre espacios públicos, un mayor estudio de la movilidad y análisis del impacto sobre los acuíferos del parque de Oza, entre otros puntos.

Mantener la zona verde

La asociación de vecinos O Cruceiro es más crítica, y pide que se cumplan las determinaciones del plan general: según argumentan, se debería permitir un máximo de ocho alturas, e integrar los nuevos edificios con los ya existentes en la zona, de entre cinco y siete plantas. También reclaman evitar "tipologías no existentes como las torres en altura o las supermanzanas pretendidas", lo que obligaría a reformular la actual propuesta.

De entre las 42 alegaciones particulares, 21 se integran bajo la representación de O Cruceiro. Este diario no ha tenido acceso a cada uno de los escritos, pero sí a un resumen que destaca, entre las solicitudes, que se mantenga una parcela ahora desocupada entre la avenida de la Concordia y Antonio Ríos como una zona verde pública "continua, accesible y funcional", siguiendo el plan general, y revisar las alturas previstas de ocho plantas que superan en dos a la de los inmuebles adyacentes. También se pide revisar las zonas verdes y se cuestiona su disposición "fragmentada", además de cuestionar la peatonalización de la avenida de la Concordia, que podría generar "disfunciones" en el tráfico. Antonio Ríos y Montes se consideran "insuficientes para absorber la demanda actual y futura", por lo que se plantea prolongar otras infraestructuras viarias siguiendo el plan general.

Demasiados pisos

Se critican las "alturas desproporcionadas" de las tres torres de 17 pisos y del conjunto, y se señalan posibles efectos negativos como el efecto isla de calor, barreras al viento, contaminación lumínica, sobrecarga de servicios e impacto paisajístico. La edificabilidad prevista se considera "desmesurada" y por encima de los "estándares y legislaciones actuales", con 4.700 nuevos habitantes.

También se cuestiona la "privación de luz solar", y se considera que el estudio de sombras es "deficiente" porque se limita al análisis de dos franjas horarias por la mañana. Así, siempre según las alegaciones presentadas, se omiten "los periodos de mayor afección sobre las edificaciones existentes, especialmente a partir del mediodía", cuando las torres dejarán "en sombra al barrio". Entre los riesgos que ven los vecinos en el proyecto también está la pérdida de espacios públicos, el deterioro de la calidad de vida, la saturación de los servicios urbanos y el incremento de la contaminación atmosférica, acústica e hídrica.