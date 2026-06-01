Estas son las dos taquerías de A Coruña que compiten por hacer el mejor taco de España

Los amantes de la comida mexicana tienen deberes que hacer en A Coruña. Y es que ya se ha puesto en marcha el IV Campeonato de Tacos de España, en el que varios establecimientos de la ciudad lucharán por subirse al podio y convertirse en el restaurante con el mejor taco del país.

La votación estará abierta hasta el 21 de junio y contará en la urbe con dos representantes que competirán con su propia versión de este plato estrella de la gastronomía de México. Las propuestas incluyen ingredientes de todo tipo y prometen sorprender a los paladares: desde pétalos de flores hasta kiwi o tequila y una intensidad de picante variable, con el que las taquerías coruñesas esperan conquistar tanto al jurado como al público.

Las taquerías de A Coruña que aspiran a tener el mejor taco de España

En los últimos meses, A Coruña ha destacado en varios concursos gastronómicos a nivel nacional. Recientemente, la bocatería La Tradicional se alzaba con el premio al Mejor Bocata Tradición de España de los Best Sandwich Spain y, un poco antes, el restaurante A Mundiña destacaba por su torrija.

A finales de junio, puede que La Taquería Toloache o la Taquería Niño Rey se hagan con el premio al mejor taco español. Todo dependerá de la acogida de sus propuestas, que se caracterizan por el respeto a las recetas tradicionales mexicanas, aunque interpretadas desde perspectivas diferentes.

La Taquería Toloache concursa con su Taco Gaonera, una tortilla de trigo artesana con un relleno que, dicen, "está delicioso" y que tiene un "toque fresco" que hace que todo "explote". "Es un corte fino de carne de Sirloin acompañado por una salsa de kiwi con habanero que hacemos nosotros, con un poco de hojuela de chicharrón de queso y un toque de cilantro", explican desde el establecimiento, desde donde esperan "llevar un pedacito de México hasta lo más alto de España".

Lo mismo pretenden en la Taquería Niño Rey, donde ya tienen músculo en lo que a certámenes se refiere. En ediciones anteriores del Campeonato de Tacos de España, el local se hizo con el premio al Mejor Taco de Galicia, y ahora aspira a obtener por fin el galardón nacional a partir de una receta que les llevó dos meses de trabajo. "Creo que este es el año. Estamos muy positivos y dando nuestra mejor versión", indica el dueño del negocio, Giovanni Ramos.

Su apuesta en esta ocasión es un taco de costilla de cerdo al tequila, "bañado en un pipián verde, una tierra de semilla de calabaza frita, sal de gusano" y "una lluvia de totomoxtle", que es "la hoja del maíz hecha ceniza". El potente relleno va abrazado por una "tortilla azul nixtamalizada" y salpicada con unos curiosos pétalos de caléndula que le aportan "contraste y un pequeño dulzor".

Dicen en esta laureada taquería coruñesa que el plato "representa todo nuestro camino" y "la ilusión de compartir lo que más nos apasiona en nuestra cocina: herencia, historia, tradición y sabor". "Aunque el campeonato lleva solo unos días, ya estamos recibiendo muy buena respuesta", aseguran desde el establecimiento, por el que se puede votar a través de un código que se entrega en el propio restaurante.

El 60% de la puntuación que reciba cada taquería vendrá de la mano de los coruñeses que se acerquen a probar sus platos, de los que tendrán que valorar la tortilla, el relleno y los aderezos, además de dar una nota general del 1 al 5. El 40% restante la pondrán los inspectores de la organización, que hará una suma ponderada de ambas calificaciones para determinar a los finalistas que lucharán en una cata por convertirse en el mejor taco de España de 2026.

En total, en el concurso gastronómico participarán más de 50 locales de todo el país. Habrá que esperar al verano para saber cuál resulta vencedor y cuál podrá presumir, por consiguiente, de bordar una de las recetas más amadas en las mesas de medio mundo.