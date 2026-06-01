Uno de los tres accesos de la pasarela entre estaciones en A Coruña abrirá este martes
La renovación de la pasarela, esencial para el tránsito peatonal, ha supuesto una inversión de un millón de euros y permitirá la conexión entre barrios
La pasarela peatonal que conecta las estaciones de autobús y de tren sobre la avenida Alfonso Molina abrirá parcialmente este martes, después de más de cuatro meses de obras que continuarán "en las próximas semanas" para la reapertura de sus otros dos accesos, informó el Ayuntamiento en una nota. El ramal que abrirá mañana será el que conecta con la parada de autobuses a la altura de la gasolinera, en dirección salida de la ciudad.
El Ayuntamiento indica que las tareas de renovación de la pasarela, "clave para el tránsito a pie entre los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos", proseguirá en los accesos que dan a las calles Vera y Marqués de Figueroa, aún sin fecha concreta para su apertura.
La renovación de la pasarela, muy deteriorada, ha requerido una inversión de un millón de euros, indica el Gobierno local, una cifra que incluye la instalación de otro paso elevado provisional en paralelo, para mantener la conexión entre ambos lados de Alfonso Molina durante las obras.
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