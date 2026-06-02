"Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso", asegura un testigo que dijo el autor confeso de la muerte de Yoel Quispe
La defensa de J. L. F. asegura que el joven pidió el arma para que la víctima "se asustara y para defenderse" y asegura que a los jóvenes participantes la pelea "se les fue de las manos"
Uno de los jóvenes que formaba el primer grupo con el que se enfrentó Yoel Quispe, muerto en la Nochebuena de 2023 a causa de una puñalada en la calle Sinfónica de Galicia, aseguro este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial que escuchó a J. L. F., que formaba parte de otro grupo de jóvenes que intentó mediar en la pelea, gritar: "Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso".
J. L. F., que días después se entregó a la policía y admitió haberle dado la puñalada que acabó con la vida de Yoel, está acusado de un delito de homicidio por la Fiscalía y de uno de asesinato por las acusaciones particulares que representan a los padres de la víctima. La defensa de este acusado sostuvo en el juicio en su alegato inicial que su cliente acudió a intentar parar el enfrentamiento y que fue golpeado por Yoel, tras lo cual tuvo "la desafortunada idea" de pedir una navaja, aunque aseguró que para que su agresor "se asustara y para defenderse".
La muerte de Yoel fue un "final fatídico nunca deseado", según la letrada, para quien a los jóvenes que se enfrentaron con Yoel la pelea "se les fue de las manos", por lo que consideró que su defendido tuvo "una actuación culposa y nunca voluntaria de causar la muerte".
También destacó que todos los participantes en el altercado estaban afectados por el alcohol y que J. L. F. colaboró con la Justicia "una vez fue consciente de las consecuencias", ya que "se entregó cuando no había ninguna persona identificada" y era imposible hacerlo a través de los vídeos disponibles. "Que los árboles, que son muchos, no les impidan ver el bosque", pidió a los miembros del jurado.
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