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Binter ofrece vuelos entre A Coruña y Canarias desde 91 euros con su nueva campaña

Se puede llegar a cualquier isla haciendo escala

Un avión de Binter en Alvedro

Un avión de Binter en Alvedro / Vuelamasalto

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E. P.

La aerolínea Binter ha lanzado una nueva edición de su campaña de ofertas Bintazo, que permitirá adquirir, hasta el próximo 15 de junio, billetes a precios reducidos entre Galicia y Canarias del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027. En concreto, desde el aeropuerto de A Coruña y Vigo.

Según informa la compañía, los usuarios pueden adquirir pasajes desde 91 euros el trayecto, siempre que compre ida y vuelta, para volar con el "servicio diferencial" de la empresa.

El caso de la ciudad herculina incluye la posibilidad de viajar hasta cualquier aeródromo de Canarias con la escala incluida en el mismo precio desde el aeropuerto al que se vuela. En el de Vigo, oferta hasta Gran Canaria o Tenerife, o cualquiera de las otras islas con aeropuerto, haciendo escala en las anteriores.

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Entre otras características, añade, Binter permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

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