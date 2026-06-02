Cantos de taberna en A Coruña para bailar y reír: "Somos abuelas fiesteras"
El alumnado de 'Cantos para compartir' del Programa Lecer cierra el curso con una actuación en el parque Europa
"A actitude é de dez, xente feliz e con ganas de aprender", cuenta el profesor, Brais Morán
El Fórum Metropolitano y el Centro Ágora poco o nada se parecen a un lugar en el que beber, comer y bailar, pero ahí sí suenan cantos de taberna gracias a una actividad del Programa Lecer. El profesor es el artista Brais Morán, que trata de transmitir su pasión por la música a sus alumnos, la mayoría jubilados. Lo intenta y lo consigue, pues el taller llena plazas y ya cuenta con dos cursos, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento. "Gustou moito. A resposta é moi boa", revela el músico e historiador del arte, que está detrás de esta iniciativa desde hace cuatro años. Se decidió por los cantos de taberna porque "a xente anímase moito con cancións que escoitaron durante anos, que incluso lles recordan aos seus avós".
Los grupos que tiene están formados por "xente feliz e con ganas de aprender" que muestra cada día "unha actitude de dez". Una de ellas es Mari Carmen López Ulla, a la que le gusta la música "de toda la vida" y "todo lo regional". "Somos abuelas fiesteras", confiesa esta alumna, que no dudó en sumarse a la iniciativa de organizar una pequeña actuación para despedir el curso, algo atípico por la tardanza en su inicio. "Nos gustaría seguir. Lo pasamos muy bien", revela.
No hay más que verlos para comprobarlo. Con sus libretas en la mano, para no olvidar ninguna letra, y las panderetas, forman una agrupación única. "Desde siempre me gusta cantar. Por eso me apunté. Si estoy triste, toco la guitarra. Si estoy alegre, también", señala Loly Álvarez, que cree que esta también es "una forma de socializar y salir de casa". A su lado, Moncho Mouriño también destaca la importancia de "participar" en algo y "relacionarse coa xente". A él, que tiene conquistados a sus compañeros por su voz grave, la pasión por el ritmo le viene "de familia".
"É como unha terceira xuventude", manifiesta Brais Morán con la guitarra en mano, y reconoce que "hai algúns xubilados que teñen máis actividade que xente que traballa".
A Berto Urdaneta, que llegó a Galicia desde su Venezuela natal hace 33 años, le llamó la atención el nombre del taller: cantos para compartir. No dudó en unirse a esta fiesta: "No siendo de aquí, quería aprender las canciones que se cantan en los bares". Ahora es un coruñés más y se sabe de memoria la canción Se chove. ¿Qué repertorio tocará el próximo curso?
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