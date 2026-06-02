El Concello de A Coruña contratará un nuevo estudio arqueológico en el edificio de la calle Sinagoga, un posible antiguo templo judío

El Ayuntamiento adquirió en 2022 años el edificio número 4 de la calle Sinagoga, en la Ciudad Vieja de A Coruña, donde se realizaron estudios que apuntan a que pudo ser un posible templo judío, si bien esta tesis ha sido discutida por el exarqueólogo municipal, José María Bello. Ahora, un nuevo estudio arqueológico puede despejar las dudas. El Ayuntamiento incluyó la rehabilitación del edificio dentro de una petición de ayudas al Estado para realizar intervenciones en la Ciudad Vieja, y este miércoles, la Junta de Gobierno Local dará luz verde a la contratación de una nueva excavación arqueológica, con un presupuesto base de unos 60.650 euros.

El edificio, en el que se planteó crear un centro sobre la historia de la Ciudad Vieja, se realizaron varios sondeos arqueológicos, así como un estudio de los paramentos. En uno de ellos, según figura en la documentación municipal para aprobar el actual contrato, se encontró una construcción soterrada con cubierta abovedada, que posiblemente en parte esté excavada en roca natural. Parece tener planta rectangular, dispuesta en sentido norte-sur, y se llegaba a través de unas escaleras. La estructura, de unos tres por cuatro metros, no pudo ser "adecuadamente reconocida", pues está repleta de grandes cantidades de sedimentos y escombros, pero podría tratarse de un aljibe "que se podría datar entre la Edad Media y la Edad Moderna".

Hipótesis de presencia judía

Pero "otra posible interpretación" es considerar que se trata de una mikvé, una construcción asociada a una sinagoga, pues existen modelos semejantes en la Península Ibérica. Sin embargo, siempre de acuerdo con la documentación municipal, "según el arqueólogo director no se encontraron evidencias al respecto de la existencia de una sinagoga en estos solares".

Otro proyecto posterior, promovido por el Ayuntamiento, vació la estructura y consideró que se trata de un tipo de baño. Se relacionó con un espacio para baños de purificación judíos. Y una tercera intervención promovida de nuevo por el Concello realizó sondajes que encontraron "restos de posibles pavimentos".

Actuación antes de una rehabilitación más amplia

El nuevo estudio incluye "trabajos de estabilización" del inmueble, sustituyendo algunos apoyos de madera por otros metálicos, y cambiando la evacuación de aguas pluviales. El pavimento del interior de la edificación y de parte de la plaza se levantará para realizar sondeos: las losas históricas serán marcadas y numeradas para su posterior reposición. Posteriormente se realizarán excavaciones a mano en estancias del inmueble y parte de la plaza, con una superficie máxima estimada en algo menos de 105 metros cuadrados. Se contempla el "posible tratamiento de urgencia" de las estructuras que se documenten, en caso de que sea necesario.

Tras acabar los trabajos de excavación, el área en la que se intervino se tapará de nuevo y se colocará un pavimento provisional mientras no se realice "la rehabilitación del conjunto del inmueble". Los pavimentos históricos se repondrán, colocando las losas en su posición original.