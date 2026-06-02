El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros

La Junta de Gobierno Local de este miércoles dará la tercera licencia para construir edificios de viviendas en San Pedro de Visma. Si en enero se dio luz verde a Visma Homes para que pusiera en marcha la construcción de 114 pisos cerca del colegio de San Pedro de Visma y Os Mariñeiros, y en marzo Anjoca recibió permiso para construir el mismo número de viviendas cerca del Ágora, ahora se dará luz verde al primer proyecto de Metrovacesa, un inmueble con un centenar de pisos cerca de la tercera ronda que llegará a las 15 alturas, además de bajo cubierta. Ninguno de los domicilios del edificio, denominado Residencial Caleida, será protegido.

De acuerdo con la documentación que va a la Junta de Gobierno Local, el inmueble, que tendrá varias elevaciones según la zona, estará situado cerca de la tercera ronda. Suma más de 10.100 metros de vivienda a precio libre, además de tres locales para usos terciarios (como comercios), que añaden unos 560 metros. También habrá un centenar de trasteros y 117 plazas de aparcamiento, y se prevén zonas de esparcimiento para los residentes, incluyendo una piscina y zona de solárium.

Precios hasta los 608.000 euros

En la web de Metrovacesa los interesados ya pueden ponerse en contacto para pedir un piso, con precios que, en el caso de los más baratos, son de 293.000 euros antes de sumar el 10% de IVA. Se trataría, en este caso, de viviendas de algo más de un centenar de metros cuadrados, y los costes suben en otras modalidades. En la web también se pueden encontrar ofertas de viviendas de 126,8 metros por 384.000 euros y otra algo más amplios por 408.600, siempre sin contar el IVA. Por un piso de unos 122 metros en la cuarta planta se piden 389.000 euros, y por otro de 190 en la duodécima, algo más de 608.000. En todos los casos las viviendas incluyen terrazas.

El presupuesto de ejecución material de la obra es de casi once millones de euros, lo que en la práctica supondrá un desembolso mayor para los promotores cuando se añadan otros gastos como el beneficio de la empresa contratada para las obras. El plazo de ejecución de los trabajos es de 36 meses. En conjunto, se prevé que en Visma se construyan unos 3.600 pisos.