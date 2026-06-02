El Concello de A Coruña ejecutó 48,4 millones en inversiones en 2025, menos del 30% de lo presupuestado

El gasto efectivo del Ayuntamiento de A Coruña en inversiones y subvenciones aumentó en 2025, pero el grado de ejecución del presupuesto cayó. Las cuentas municipales, contando las ampliaciones que sufrieron, calculaban un gasto de 144,1 millones de euros en el capítulo 6, donde se incluyen inversiones como las obras, y el capítulo 7, las transferencias de capital que incorporan, por ejemplo, las subvenciones de rehabilitación, superaban los 23 millones. En total, algo más de 167,1 millones, pero, de acuerdo con la liquidación de los presupuestos que acaba de hacerse pública, solo se gastaron unos 48,3 millones de euros, algo menos del 29%.

En 2024 tanto las previsiones como el gasto fueron menores, con lo que, con una inversión de 44,4 millones de euros, se alcanzó un 32,7% de ejecución. Fuentes del Gobierno local afirman que el grado de ejecución se debe a que se han incorporado gastos que se preveía realizar en otros años, y que "nunca estuvo previsto ejecutar todo en un ejercicio". La alcaldesa, Inés Rey, defendió que en el Ayuntamiento "nunca se ha ejecutado tanto como ahora" y que "todas las semanas hay licitaciones en la Junta de Gobierno Local", al tiempo que se paga a los proveedores por debajo del plazo legal. La Xunta de Galicia, afirmó, dejó 1.094 millones de euros sin ejecutar el año pasado.

Sin apenas gasto en ayudas a mejoras de viviendas

En el capítulo 7, en que la ejecución fue del 55,7%, destacan más de siete millones de euros que se dejaron de gastar en subvenciones para rehabilitación de viviendas, accesibilidad y áreas de rehabilitación, prácticamente todo el dinero que estaba presupuestado en estos apartados. En el capítulo de inversiones, de 28,45 millones de euros reservados para "proyectos complejos" quedaron sin abonarse 19,8 millones. En el anexo de inversiones municipales figuran con esta categoría iniciativas como la reforma del edificio del mercado de Santa Lucía, ya en obras y que integrará en él un centro de salud, o la obra de la nueva plaza y mercado de Monte Alto, pendiente de finalizar, pero con la plaza de abastos ya operativa.

Tampoco se gastaron 16,4 millones de euros en inversiones en edificios, colegios públicos y rehabilitación de instalaciones deportivas o 24,3 millones en cuotas de urbanización. A esto se suman ocho millones sin invertir en mobiliario urbano, donde se gastaron poco más de 600.000 euros, o casi 8,6 millones en nueva maquinaria, instalaciones o utillaje. En "nuevo material de transporte" se invirtió medio millón y quedaron como remanente 7,1 millones, mientras que la suma sin ejecutar en "nuevas obras de inversiones" se acerca a los 5,3 millones.

Sobreestimaciones en el IBI y la tasa de basuras

Pese a que no llegó a realizar la mayor parte de las inversiones previstas, el Concello acabó el año con un déficit de 12 millones de euros, lo que ha llevado a una crisis política con el BNG, que afirma que no apoyará al Gobierno local en el pleno mientras este no arregle su "burato económico". Y es que los ingresos, que se preveían en más de 502 millones de euros, quedaron en algo menos de 338 millones. La mayor parte se debe a que no se integraron más de 59 millones previstos de remanente de tesorería, es decir, dinero sobrante de otros años, ni 78,2 millones de préstamos.

Pero hubo también una caída en la mayor parte del resto de capítulos, donde se incluyen impuestos, tasas o transferencias de otras administraciones. El descenso en los apartados no financieros fue de casi el 8% en relación a las previsiones, de casi 346 millones a unos 318,5. La recaudación del IBI de naturaleza urbana, por ejemplo, se sobreestimó en casi cuatro millones, una cantidad similar a la que se presupuestó de más en recogida de basuras. Por la tasa turística no entró un euro de los 2,5 millones previstos, si bien el Gobierno local afirma que se cobrarán este año.

La recaudación en multas y sanciones fue de cerca de 6,5 millones, cuando se habían previsto 8,2 millones, y se percibieron 3,3 millones menos que lo previsto del Fondo Complementario de Financiación. De los 14,3 millones previstos por concesiones apenas entraron menos de 4,6 millones, y por venta de residuos como envases ligeros o papel unos 280.000 de los 2,55 millones presupuestados. La participación en beneficios de Emalcsa solo arrojó 1,2 millones de los 2,7 previstos.