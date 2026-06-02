El Estado confirma los 97,5 millones para la eólica marina de A Coruña: habrá cuatro años para hacer las inversiones

El Estado se ratifica y subvencionará con 97,5 millones de euros la implantación de plantas de componentes de eólica marina en el puerto exterior coruñés de punta Langosteira, mientras que el Puerto de Ferrol, que presentó un proyecto conjunto con el de A Coruña, recibirá otros 2,5 millones. Como ya publicó este diario, el Gobierno central había incluido a los dos puertos gallegos en la resolución provisional de subvenciones. Ahora se ha elaborado una propuesta de resolución definitiva, que confirma los fondos. El Puerto tendrá un plazo máximo de 48 meses para realizar las inversiones, y luego deberá justificarlas, como mucho, en los tres meses siguientes.

La intención del Puerto es utilizar los fondos para proyectos de urbanización en Langosteira. El puerto exterior de A Coruña se inauguró en 2012, y en su parte norte operan concesiones desde Repsol al grupo Nogar, con 1.500 metros de muelles. Pero la explanada sur continúa sin uso, con parcelas vacías y un frente de un kilómetro en el que se pueden construir amarraderos pero que ahora es una escollera. La apuesta del Puerto es convertirla en una gran zona industrial destinada a fabricar componentes para estaciones de eólica marina, empleando la ayuda de 97,5 millones que permitirá preparar los terrenos. Según el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, los fondos "permitirán construir el muelle de la zona sur" a lo largo de unos 400 o 450 metros, casi un tercio más que la ocupación actual. Las obras podrían terminar en unos tres años.

Hay cinco empresas con proyectos avanzados para ocupar terrenos: Navantia, WindWaves (la antigua Nervión Naval Offshore), Acciona, Esteyco y Saitec. Según explicó Martín Fernández Prado, actualmente hay cinco proyectos, también hay "demanda" de este emplazamiento para realizar este tipo de plantas, y que si otra empresa del sector consigue un contrato de suministro y quiere instalarse, "habrá juego" para encontrarle sitio.