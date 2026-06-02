Un desfile por la diversidad en A Coruña, la gran novedad del DiversidArte

DiversidArte, el festival de artes inclusivas que promueve la diversidad, celebra en A Coruña su 11ª edición, de mano de la asociación sin ánimo de lucro Poten100mos. La muestra arranca el 13 de junio, con una programación que se extiende hasta el 20 de junio. Esta nueva entrega contará con artistas como Amparo Sánchez (Amparanoia), MC Skone, Batuko Tabanka, la Banda DiversidArte y Freestyle People, además del IX Concurso Internacional DiversimaCine, que ha recibido cerca de 700 cortometrajes sociales de ficción de todo el mundo.

A través de las distintas actividades, con entrada gratuita, el festival pretende sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto y la diversidad, mediante el mensaje de que todas las personas merecen igualdad de trato. DiversidArte es un proyecto que lleva más de diez años demostrando que la cultura puede ser un espacio de encuentro, inclusión y transformación social.

Programa diverso

El evento arranca por todo lo alto el 13 de junio, a las 19.00 horas, con la novedad de esta edición: el desfile por la diversidad, en donde la plaza de Santa Catalina se convertirá en una pasarela abierta a todas las personas, uniendo moda con inclusión, creatividad y comercio local. Participan comercios y diseñadores de A Coruña, y colabora la Asociación Zona Obelisco y la estilista de moda Mar Gago (Sequeponerme). Se celebrará un desfile con personas de distintas edades, géneros, cuerpos, orígenes y capacidades, para demostrar que la moda no tiene barreras.

El 18 de junio a las 20.00 horas, el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, se proyecta en el Campo da Leña Lola: ni canta ni baila, pero no se la pierdan, la obra de la artista Muna Duval, en la que cuenta la vida de Lola Flores. Esta proyección se encuadra en el DiversimaCine, que celebra su 9ª edición, en la que el público podrá votar las mejores obras en una velada para reflexionar sobre la justicia social.

Al día siguiente, 19 de junio, Amparo Sánchez (cantante de Amparanoia) celebra el DiversidArte Day a las 20.00 horas, una gran fiesta de la música y la diversidad, en el Campo da Leña. Acompañando a Sánchez estarán Batuko Tabanka, con ritmos de percusión caboverdiana, y la Banda DiversidArte.

El 20 de junio se cierra la programación con el Freestyle People Day, una fiesta llena de rimas a las 17.00 horas, también en el Campo da Leña. Actuará Skone, uno de los raperos más conocidos a nivel nacional, junto con Freestyle People, Rey DJ y Gallos del Norte. Habrá batallas de improvisación, en las que el rap se convierte en una forma de expresar ideas y defender la igualdad.