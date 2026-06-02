Así se detectan móviles y pinganillos en la PAU de A Coruña: "Si los dispositivos están apagados, no pueden conectarse"
Elisa Beceiro, representa de la Universidade da Coruña en la CIUG, mostró como funciona el dispositivo en el primer día de examenes
Elisa Beceiro, representa de la Universidade da Coruña en la CIUG, mostró a los medios cómo funciona el detector de frecuencias que utilizan durante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para detectar posibles dispositivos electrónicos conectados en las aulas. "Lo importante es que si nosotros sabemos que los dispositivos electrónicos que tienen están apagados, no pueden conectarse", explicaba.
La clave, señala Beceiro, no está tanto en localizar directamente un pinganillo como en comprobar si existe algún dispositivo que permita conectarlo. "Pueden llevar el pinganillo, pero si no tienen con qué conectarse, me da igual el pinganillo", apunta. El detector permite ver si hay actividad en las bandas de frecuencias: "Si no hay nada, no aparece ninguna banda. Si hay teléfonos, se está movimiento constantemente". Esa señal en movimiento es lo que permite saber si alguien está conectado durante la prueba.
La explicación se produjo durante la primera jornada de la PAU 2026 en A Coruña. La cantante Rosalía y su disco Lux se han colado este año en la prueba en un comentario de texto de Lengua Castellana y Literatura. El texto que ha caído ha sido el publicado por María de la Pau Janer en el periódico La Vanguardia, con fecha del 13 de noviembre de 2025.
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