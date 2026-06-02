El examen de Historia de España, el más difícil de la PAU 2026 en A Coruña: "Nos ha matado"

Las conversaciones a la salida de la primera jornada de la PAU en A Coruña giraban alrededor de las mismas preguntas. ¿Esto en que tema estaba? ¿En clase lo dimos? ¿Te dio tiempo a terminar? ¿Como fue? Y la respuesta más repetida fue: "Historia nos ha matado". La sentencia se escuchó varias veces este martes. Mientras los estudiantes abandonaban los exámenes de la primera mañana y comparaban respuestas con sus compañeros, una sensación parecía repetirse: aunque el examen más temido es Matemáticas II, Historia de España fue un claro candidato inesperado al título de prueba más complicada.

Camila, Ana Pereira y Lola, alumnas del IES Alfonso X O Sabio de Cambre, reconocían que la primera pregunta las sorprendió desde el principio. El ejercicio estaba centrado en las mujeres en la Edad Moderna, un contenido que no figuraba entre las principales apuestas del alumnado. "Las mujeres no eran muy esperadas", explicaban.

La sorpresa fue todavía mayor para quienes habían decidido centrar su preparación en determinados bloques. "Yo descarté todo el siglo XIX", admitía una de las estudiantes, que poco después descubrió que una de las opciones del examen se situaba precisamente en ese periodo. Por suerte había donde elegir. "Había como dos bloques y esas preguntas no las respondí", explicaban.

Estudiantes en la Facultade de Filoloxía de la UDC este martes / Carlos Pardellas

La sensación se repetía en otros grupos. "Historia ha sido terrible. Era mucho de escribir y casi no llegaba ni el tiempo ni el espacio", resumían Daniela, Julia, Nuria, Aitana, Álex y Mateo. Más allá de los contenidos, los estudiantes coincidían en señalar la cantidad de desarrollo exigida. "Dos horas no llegaban a nada", aseguraba una de las estudiantes.

También Martín, Gabriel y Eladio salían comentando algunas de las cuestiones que menos esperaban encontrar. Una pregunta relacionada con los movimientos posteriores al franquismo fue una de las más debatidas entre los alumnos. "No era algo que esperáramos. No solía caer en años anteriores", señalaban.

Otros exámenes que temer

Sin embargo, pese al protagonismo de Historia durante la primera jornada, los estudiantes tienen claro que el examen más temido de toda la convocatoria todavía está por llegar: Matemáticas II.

"Por dificultad, sin duda Matemáticas", resumían Camila. Otros estudiantes coincidían en que los nuevos modelos de examen, con enunciados más largos y problemas que exigen interpretar más información, han aumentado la complejidad de la asignatura.

Biología aparece como la segunda gran preocupación. No tanto por la dificultad de las preguntas como por la extensión del temario. "Es muchísimo contenido y no puedes descartar nada", explicaban varias alumnas de Ciencias.

Camila, Ana Pereira y Lola, alumnas de Bachillerato de Ciencias del IES Alfonso X O Sabio de Cambre / Carlos Pardellas

Física y Química también figuran entre las materias que más respeto generan. Daniel Carrecedo y Alejandro, estudiantes de Compañía de María, las situaban entre las asignaturas más exigentes de esta convocatoria. "Química por la dificultad e Historia por la densidad", resumían.

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La primera mañana de la PAU deja así una conclusión curiosa entre los estudiantes coruñeses: Historia de España ha sido, por ahora, el examen que más quejas y comentarios ha provocado, pero Matemáticas II sigue ocupando el primer puesto en la lista de asignaturas que más miedo generan. La verdadera prueba de fuego, para muchos, todavía está por llegar.