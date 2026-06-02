¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 2 de junio

Arranca el festival de cine (S8)

20.30 horas | Sesión inaugural de la XVII Mostra de Cinema Periférico con la proyección de Path of Totality, de Jeanne Liotta. Antes, a las 18.30 horas, habrá una sesión especial en la Filmoteca de Galicia con O obturador cósmisco. La entrada es libre.

Domus

Fernando Aramburu presenta ‘Maite’

18.30 horas | El autor participa en el XXI Encontros con Escritores para conversar sobre su último libro, Maite. Será en el salón de actos de la UNED de A Coruña. El escritor de Patria estará acompañado de Xavier Seoane y Javier Pintor.

Salón de actos de UNED

Directo de la Big Band de Jazz del Conservatorio

20.00 horas | El Conservatorio Superior de Música de A Coruña cierra el curso con varias actuaciones. Hoy y mañana será el turno de la Big Band de Jazz en el teatro Colón. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Teatro Colón

Charla del fotógrafo Brais Lorenzo

19.30 horas | El ganador del World Press Photo 2025 reflexionará sobre su trayectoria creativa. El encuentro forma parte del ciclo Artistas Galegas. O autor e a súa obra y encuadrada en Martes das Artes.

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Academia Galega Belas Artes