Investigadores de A Coruña hacen doblete en la 'cumbre' estatal de la Reumatología: sus estudios sobre artritis reumatoide y artrosis, los mejores de España

Doblete coruñés en la cumbre estatal de la Reumatología. El grupo de investigación de esa especialidad del Instituto de Investigación Biomédica (Inibic)-Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha cosechado dos reconocimientos en el último Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología (SER), celebrado este mes de mayo en Bilbao, y que reunió a más de 2.000 especialistas, en su mayoría, reumatólogos. Los científicos coruñeses fueron distinguidos con los premios a los mejores artículos científicos en artritis reumatoide y en artrosis, por un estudio que ha demostrado el potencial de la "medicina personalizada" para optimizar el tratamiento biológico en pacientes con la primera de esas enfermedades en remisión, así como por otro trabajo que ha constatado la viabilidad y seguridad de inyectar mitocondrias directamente sobre la articulación como posible terapia para la segunda.

"Llevamos más de diez años consecutivos siendo premiados en el Congreso Nacional de la SER por nuestros trabajos con publicaciones sobre artrosis. Ahí yo creo que ya somos como una referencia. Sin embargo, este año ha sido el primero en el que enviamos, también, un estudio sobre artritis reumatoide, y la verdad es que ha sido una alegría, y toda una sorpresa, que también haya resultado galardonado", resalta la doctora Natividad Oreiro, médica adjunta del Servicio de Reumatología del Chuac e investigadora del Grupo de Reumatología del Inibic, sobre un reconocimiento que, admite, les hace "especial ilusión" y que, además, incide, "es muy satisfactorio".

El Grupo de Reumatología del Inibic-Chuac lleva "más de diez años consecutivos" siendo premiado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología por sus trabajos con publicaciones sobre artrosis

"Supone ver los frutos del trabajo que venimos realizando, desde hace años, en este campo también", reivindica la doctora Oreiro, antes de detallar en qué consiste la investigación sobre artritis reumatoide del Grupo de Reumatología del Inibic-Chuac, publicada en la revista científica Rheumatology (Oxford), y premiada por la SER.

Participación de cinco centros españoles

"Se trata de un ensayo clínico que hemos desarrollado durante unos años en el Chuac. Participamos cinco centros de toda España, para reunir la cantidad de pacientes suficiente. Pacientes que tienen una artritis reumatoide y están a tratamiento con terapias biológicas, que son un tipo de fármacos que, en general, tienen una muy buena respuesta en esta enfermedad pero que nunca están exentos, como cualquier otro medicamento, de sus riesgos. La duda que los reumatólogos tenemos siempre es si en algún momento, una vez que controlada la enfermedad, podemos llegar a interrumpir estas terapias. Sin embargo, esos datos no existen. Hay muchos trabajos, pero ninguno realmente concluyente", apunta la doctora Oreiro, y pormenoriza:

Desde la izquierda, Tamara Hermida, Carlos Vaamonde y Natividad Oreiro, investigadores del Grupo de Reumatología del Inibic-Chuac. / Casteleiro

"Lo que hicimos fue seleccionar pacientes que estuviesen con una terapia biológica y que llevasen en remisión (con la artritis reumatoide controlada, para lo cual utilizamos una serie de parámetros), al menos, seis meses. Establecimos dos grupos, de forma aleatoria: uno que seguiría el tratamiento como está indicado, por pauta posológica vía normal, y otro en cuyo caso comenzamos a hacer una reducción progresiva del mismo".

"Medicina personalizada"

"A los doce meses, vimos que, una vez que se suspenden las medicaciones, hay un porcentaje de pacientes en los que vuelve a brotar la enfermedad", prosigue la investigadora del Grupo de Reumatología del Inibic-Chuac, quien destaca que "lo más importante del estudio, en este caso", es que sienta una base para "tratar de avanzar" en la llamada "medicina personalizada". "Es decir, poder tener algún dato característico que identifique qué pacientes pueden brotar y cuáles no. Algo que, a día de hoy, es muy importante", asegura.

"Lo más importante de este estudio sobre artritis reumatoide", apunta la doctora Natividad Oreiro, es que sienta una base para "tratar de avanzar" en la llamada "medicina personalizada". "Es decir, poder tener algún dato característico que identifique qué pacientes pueden brotar y cuáles no. Algo que, a día de hoy, es muy importante", reitera

"Lo que vimos en este estudio es que, efectivamente, había una serie de datos clínicos que nos pueden ayudar para diferenciar a aquellos pacientes que tienen más probabilidades de presentar un brote, o bien a aquellos que tienen más probabilidades de permanecer en remisión bajo tratamiento. Anticipar, por tanto, en qué casos se podría indicar la suspensión del tratamiento y en cuáles no. A mayores, realizamos análisis de biomarcadores genéticos, lo cual todavía nos reforzó muchísimo más el poder diferenciar a esos grupos de pacientes", concreta la doctora Oreiro, quien asegura que trabajos sobre el potencial de la "medicina personalizada" para optimizar los tratamientos biológicos en pacientes con artritis reumatoide con "la calidad" de este distinguido por la SER, "y con tantos datos", hay "muy pocos": "Y con unos resultados como los que hemos mostrado, es prácticamente el primero".

Posible terapia para la artrosis

Igual de satisfecho se muestra el doctor Carlos Vaamonde, investigador ‘Miguel Servet’ del Grupo de Reumatología del Inibic-Chuac, por el reconocimiento otorgado por la SER a un estudio científico, publicado en la revista científica Cell, que ha demostrado la viabilidad y seguridad de inyectar mitocondrias directamente sobre la articulación como posible terapia para la artrosis, "la enfermedad reumática más prevalente a nivel mundial y para la que, a día de hoy, no existe cura ni ningún tratamiento capaz de frenar eficazmente su progresión".

La artrosis es la enfermedad reumática más prevalente a nivel mundial y, a día de hoy, no existe cura ni ningún tratamiento capaz de frenar eficazmente su progresión

"Este premio refuerza el que la línea en la que estamos trabajando es interesante, y supone un impulso puesto que, en este caso, se trata de una investigación básica, y queremos saltar ya a su aplicación en la clínica, aunque todavía quedan algunos pasos que dar", subraya el doctor Vaamonde, antes de explicar en qué ha consistido el trabajo en cuestión.

Transferencia mitocondrial artificial

"En la artrosis se ha detectado que hay un deterioro en la mitocondria (un orgánulo que cumple diferentes funciones en la célula) que hace que funcione incorrectamente. Lo que nosotros hemos hecho ha sido una transferencia mitocondrial artificial (aunque es un proceso que se da de forma natural en el organismo) inyectando mitocondrias para sustituir aquellas que están dañadas y establecer unas nuevas que recuperarían la función de la célula", explica el investigador del Grupo de Reumatología del Inibic-Chuac, quien especifica que, en el artículo premiado por la SER, han "establecido un modelo de transferencia mitocondrial para ver que las mitocondrias, efectivamente, llegan a los tejidos articulares".

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"Ahora, hemos realizado ya un modelo experimental de artrosis murina (en animal), y estamos en proceso de escritura del artículo en el que hemos observado que esta inyección de mitocondrias lo que hace es atenuar, reducir, la destrucción del cartílago, una de las características que se dan en la artrosis", detalla el doctor Carlos Vaamonde

Modelo experimental en animal

"Ahora, hemos realizado ya un modelo experimental de artrosis murina (en animal), y estamos en proceso de escritura del artículo en el que hemos observado que esta inyección de mitocondrias lo que hace es atenuar, reducir, la destrucción del cartílago, una de las características que se dan en la artrosis", detalla, antes de anticipar que el objetivo último de esta línea de investigación sería "reducir el daño y ralentizar la progresión de la artrosis".