El musical 'Mamma Mia!' concluye su gira de dos años en A Coruña
Las últimas funciones del espectáculo se realizarán en el Palacio de la Ópera del 16 al 26 de julio
Las entradas están a la venta en Ataquilla
La nueva versión de Mamma Mia! desembarca este verano en el Palacio de la Ópera de A Coruña y pone fin a su gira por España después de dos años. El musical que lleva 22 años triunfando en los teatros celebrará sus últimas funciones en A Coruña del 16 al 26 de julio. Las entradas para el show, dirigido por Juan Carlos Fisher, están ya disponibles en Ataquilla para aquellos que quieran disfrutar de la escenografía, vestuario y coreografías originales del primer musical construido en base a las canciones de una banda. Los precios oscilan entre 42,90 y 75,90 euros por persona.
Tras tres temporadas en el Teatro Rialto de Madrid y haber recorrido gran parte del país, la nueva producción de ATG Entertainment ha escogido A Coruña como “broche de oro” para poner punto y final a su espectáculo. Los 27 integrantes del elenco contarán una vez más la historia de Donna y Sophie acompañados de las canciones más famosas del grupo musical ABBA.
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