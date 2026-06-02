El tiempo
Martes con chubascos ocasionales en A Coruña y temperaturas agradables
Los termómetros se situarán entre los 20 y los 14 grados
Este martes Galicia se sitúa en una situación intermedia entre altas y bajas presiones. Tras alguna precipitación menor de madrugada, A Coruña amanece este martes con el cielo parcialmente nublado por la mañana, lo que puede dar lugar a algún chubasco ocasional sin demasiada importancia.
Esta posibilidad de precipitación desaparecerá con el avance del día, aunque se mantendrán los cielos nublados durante la tarde y la noche.
Las temperaturas mínimas ascenderán, lo que hará que en A Coruña se sitúen en 14ºC, mientras que las máximas sufren un moderado descenso, aunque no se notará demasiado, siendo estas de 20ºC.
El viento soplará del oeste-noroeste con intensidad floja aunque con intervalos moderados en el litoral coruñés.
Con el avance de la semana A Coruña registrará precipitaciones tanto en la tarde del jueves como en la mañana del viernes, habiendo también alguna posibilidad de lluvia en la mañana del sábado, aunque no de importancia. Los siguientes días ya serán con tiempo típicamente veraniego.
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