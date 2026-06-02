El mercadillo de Navidad que prepara el Concello de A Coruña: un árbol gigante, una casa de Papá Noel y zona de comercio

Tras el fiasco del mercadillo de Navidad que se instaló en diciembre en la plaza de María Pita, el Ayuntamiento de A Coruña, además de sancionar a la empresa adjudicataria, quiere dejar bien atada la organización de la nueva edición. La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles los detalles del nuevo contrato, que cuenta con un presupuesto anual de 381.813 euros. La idea es que se inaugure el 28 de noviembre y dure hasta el 6 de enero, aunque se tiene en cuenta que el 5 es la Cabalgata de Reyes.

El documento recoge los principales atractivos de este poblado, que tendrá un árbol de Navidad gigante --instalado en mitad de la plaza--, una casa de Papá Noel y una zona de comercio y hostelería. El árbol central deberá medir entre 12 y 15 metros, tener entre 5 y 8 metros de diámetro, pesar menos de 2.000 kilos y contar con al menos 9.000 puntos de luz.

También se instalará un palco o escenario tradicional y una pérgola o marquesina para refugio del público en caso de lluvia. Para la zona de comercio y hostelería se propone instalar seis casetas, donde se podrán "adquirir productos típicos de la Navidad o consumir en aquellas dedicadas a la hostelería".

A todo ello se suman elementos 3D, photocalls, farolas decoradas, caminos de luz y zonas con césped artificial.

El contrato, con un presupuesto anual de 381.813 euros, tiene una duración de un año, pero se puede prorrogar por otros dos más. Se divide en tres lotes: casetas, palco y estructuras; iluminación y decoración de la plaza de María; y coordinación del proyecto. Esto último comprende desde la planificación del montaje y desmontaje hasta la supervisión de la seguridad, la instalación eléctrica, los suministros de agua y luz, el control de certificados y la resolución de incidencias, actuando como enlace entre las empresas adjudicatarias y el Ayuntamiento.

Reclamación de 50.206 euros

La Junta de Gobierno local también dará luz verde este miércoles al expediente sancionador a la empresa organizadora del último mercado navideño, NC7 Events. El Concello acusa a la concesionaria de "no observar las medidas de prudencia necesarias para salvaguardar la seguridad, higiene o sanidad en los puestos" y "reincidencia en los incumplimientos de las obligaciones del autorizado y condiciones de seguridad" que figuraban en las cláusulas del contrato.

La multa que plantea el expediente asciende a 3.000 euros, cantidad que resulta de aplicar el 10% sobre la tasa ofertada por la ocupación del espacio, fijada en 15.000 euros, y de dividirla entre las dos infracciones muy graves identificadas.

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A ello se suma la exigencia a NC7 Events de una indemnización por daños y perjuicios de 50.206 euros, IVA incluido, por los gastos que tuvo que asumir el Concello para garantizar la seguridad y la finalidad pública del evento. Esa reclamación económica se desglosa en 18.089,50 euros por la decoración de las casetas, 17.121,50 euros por la dinamización de la "caseta de Papá Noel" y 14.995 euros por la instalación eléctrica. Además, la propuesta incorpora una tercera medida, la prohibición de concurrir durante tres años a licitaciones de autorizaciones de uso privativo del dominio público del Concello.