La biblioteca de O Castrillón en A Coruña finaliza las obras de rehabilitación en sus instalaciones

La biblioteca municipal de O Castrillón finalizó este martes las obras en su estructura y de renovación para la mejora integral del centro cívico de A Coruña. El acto contó con la supervisión de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a los trabajos en el edificio del barrio coruñés. En este caso, las actuaciones, con un presupuesto de casi 350.000 euros, tuvieron como objetivo resolver problemas derivados de filtraciones en el conjunto del edificio, tanto en la fachada como en la cubierta. El proceso forma parte de la primera fase del Plan de Renovación de Centros Cívicos Municipales, dotado con un presupuesto total de 1,58 millones de euros, y que también incluye obras en Labañou, San Diego y Os Rosales.

Entre los trabajos ya finalizados, se dotó a la sala infantil de la Biblioteca, situada en el sótano, de una nueva instalación de climatización y ventilación, con el objetivo de proporcionar un mayor confort a las personas usuarias, mejorar la eficiencia de las instalaciones y las condiciones de habitabilidad. Por otra parte, también se intervino la pasarela interior que comunica la biblioteca con el centro cívico, sustituyendo el pavimento de madera por uno de madera tecnológica que resistirá el paso del tiempo y los agentes meteorológicos.

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«Desde el Ayuntamiento, a través del Plan de Barrios, seguimos trabajando para mejorar el día a día de la ciudadanía y ofrecerles mejores instalaciones culturales y sociales, como estas de Castrillón», indicó Inés Rey, que estuvo acompañada por la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa. La visita de la alcaldesa a Castrillón se produce unas semanas después de la finalización de las actuaciones en la biblioteca y el centro cívico de Os Rosales, también incluidos en el mismo plan de actuaciones.