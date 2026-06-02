El PP de A Coruña exige disculpas a Rey por una disputa por problemas de accesibilidad

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, exige a la alcaldesa, Inés Rey, que pida disculpas a la concejala popular Rosalía López, usuaria de silla de ruedas, y a todas las personas que sufren a diario problemas de accesibilidad. Rosalía López denunció en las redes sociales del partido el lunes, 1 de junio, la colocación por parte del gobierno municipal de una jardinera en la esquina de las calles Pastor Díaz y Novoa Santos, que dificulta el paso a las personas con problemas de movilidad, como la propia López, porque tapa la zona donde está rebajada la acera.

En consecuencia, Miguel Lorenzo solicita a la alcaldesa "más humanidad, más respeto y que le pida disculpas, no solo a ella sino a todas las personas que tienen que usar silla de ruedas y sufren a diario estos problemas". Según los populares, su concejala fue acusada de "postureo" por parte del Ejecutivo.