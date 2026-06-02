La reforma del mercado de Santa Lucía, en A Coruña, encara la fase de cimentación y construcción de la nueva estructura: esta semana habrá cortes de tráfico
Esta semana llegará una grúa de grandes dimensiones
Nueva época en la rehabilitación del antiguo mercado de Santa Lucía, en A Coruña, que se está realizando con fondos de la Xunta y el Concello y creará un centro de salud y un centro cívico en el espacio. La alcaldesa, Inés Rey, visitó este martes el solar resultante tras demoler las viejas construcciones y avanzó la inminente puesta en marcha de los trabajos de cimentación y construcción de la nueva estructura. Este jueves o viernes llegará una grúa-torre de grandes dimensiones que permitirá iniciar las tareas de la nueva estructura, y será preciso efectuar cortes parciales en la calle Inés de Castro para facilitar su acceso al entorno del mercado.
El Concello indica que la "recuperación" del edificio permitirá disponer de instalaciones sanitarias que se ajusten "al número de pacientes domiciliados en la zona" y crear "equipamientos públicos abiertos al uso" de los ciudadanos. La alcaldesa afirmó que "seguimos coa nosa folla de ruta, dando pasos firmes para remodelar e modernizar un edificio multiusos que dará resposta ás necesidades do distrito", con una inversión total de ocho millones de euros.
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