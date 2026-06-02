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Retenciones y tráfico lento en los accesos a A Coruña con motivo de la selectividad

Se han vivido momentos de altas retenciones tanto en las entradas de A Coruña como en puntos no habituales

Otro accidente en dirección salida en Palavea provoca atascos

Tráfico lento en la salida de la AP-9 hacia A Coruña

Tráfico lento en la salida de la AP-9 hacia A Coruña / DGT

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Alberto Rivera

A Coruña

El comienzo de las pruebas de acceso a la universidad trae consigo las habituales retenciones de aquellos que quieren llegar al Campus de Elviña para realizar los exámenes.

Por este motivo, entre las 8.45 horas y las 9.30 horas se han vivido momentos de tráfico lento en los accesos a A Coruña. En concreto, en la entrada a la ciudad desde la autopista AP-9 hubo retenciones hasta el entorno de Vilaboa. También en el acceso a Alfonso Molina desde A Ponte Pasaxe ha llegado la retención hasta Perillo.

Según indican desde la Sala de Pantallas de la Policía Local, pasada esa hora ya ha bajado la incidencia aunque esos atascos hicieron que muchos conductores optasen por desviarse por As Xubias hacia la avenida do Exército, lo que también ha provocado tráfico lento en esa zona así como otros puntos como la plaza de Ourense o la avenida de San Cristovo en el giro hacia Galileo Galilei.

La lluvia registrada esta mañana tampoco ha ayudado a aliviar estas retenciones.

Choque en Palavea

Además, en dirección salida, a la altura de Palavea, se ha registrado poco antes de las 9.30 horas un choque lateral entre dos vehículos que también ha provocado más atascos, aunque en este caso en sentido contrario a los vividos por la selectividad. También se ha registrado otro pequeño accidente entre una moto y un turismo en el entorno de Louzás, aunque este no reviste gravedad.

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Choque entre dos vehículos en Palavea

Choque entre dos vehículos en Palavea / DGT

Pasadas las 10.15 horas, las retenciones por este choque llegaban ya hasta la altura de San Cristovo.

Tráfico con motivo del choque en Palavea

Tráfico con motivo del choque en Palavea / Gus de la Paz

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